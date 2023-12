La diputada Yolanda Cepeda renunció al PRI; se va al PVEM

Denuncia soberbia de la dirigente Sara Rocha

Tras 28 años de militancia, la ex alcaldesa de Aquismón, ex secretaria general del Comité Estatal y actual diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, entregó su carta de renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional y anunció su incorporación a las filas del Partido Verde Ecologista de México, enamorada del proyecto del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“Soy una mujer convencida que hay que tomar decisiones en la vida y después de haber analizado profundamente esta decisión con mi equipo, con mi familia, hemos tomado la decisión de sumarnos al proyecto del gobernador del Estado, vamos a unir mi equipo y en la trinchera en que me encuentre voy a seguir trabajando con ahínco, con mucho profesionalismo, con amor a la gente que ha confiado en mi proyecto”.

“Tomé la decisión porque se han tomado decisiones en el partido por su dirigencia actual que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en muchas cosas que están sucediendo, no puede ser posible que la soberbia y haya cosas que dividan al partido, tenía 28 años de militancia, crecí en el partido, al Partido Revolucionario Institucional me une un gran cariño y un gran respeto, pero también es tiempo de decir que estoy enamorada del proyecto de Ricardo Gallardo”.

Añadió Cepeda Echavarría que “por qué no en un futuro buscar algo –una candidatura-, volver a reconquistar el corazón de los aquismonenses, todas las mujeres huastecas que nos gusta la política tenemos derecho a levantar la mano, a decir sí, a decir no, pero vamos a esperar los tiempos, lo que sí les quiero decir que ahora me siento echada para adelante, voy a trabajar con mucho entusiasmo”.

Puntualizó que “es una decisión que no tomo sola, es una decisión de mucha gente que está conmigo, y ya vengo de sumar a dos grandes priistas de aquí de Ciudad Valles, pero iré por todo el estado, por toda la gente que crea en un proyecto exitoso para San Luis Potosí, de la mano del gobernador Ricardo Gallardo”.