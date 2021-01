Volver a semáforo rojo afectaría un 70% de las mipymes: Canacintra

Si no funcionan las restricciones y medidas preventivas que se estarán aplicando del 18 al 31 de enero, y San Luis Potosí regresa a color rojo en su semáforo epidemiológico, se afectará a un 70 por ciento de micro, pequeñas y medianas empresas, pues tendrían que cerrar para evitar más contagios, y eso las pondría en el filo de la quiebra.

Señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien manifestó su preocupación ante el incremento en las hospitalizaciones y defunciones, a causa del Covid-19, y que nuevamente las cifras de contagios superan los 300 casos diarios a nivel estatal, pues “no se ve para cuándo pudiera terminar la pandemia”.

En ese sentido comentó que, “ante estos grandes males son necesarios grandes remedios”, y por ello la autoridad estatal se vio en la obligación de restringir más o cerrar aquellas actividades consideradas no esenciales; no obstante, reconoció que esto lamentablemente será “el golpe de gracia” para muchas mipymes que ya venían arrastrando problemas económicos fuertes, sobre todo para las que pertenecen al giro de restaurantes y bares, entre otras.

En cuanto a las grandes empresas como las de manufactura, indicó que éstas no corren gran riesgo de verse afectadas, pues están consideradas como actividades esenciales, además de que mantienen protocolos sanitarios muy estrictos, sobre todo al ingresar a las plantas.

Ante ello, consideró que no será necesario restringir las actividades de importación y exportación, pues en realidad es poco probable que el virus sobreviva por mucho tiempo sobre las superficies de papel, cartón, metal, etc.; más bien, se necesita seguir con los protocolos sanitarios y restricciones en los aeropuertos, y que las empresas procuren evitar en la medida de lo posible, que sus trabajadores hagan viajes de negocios.

“Yo creo que no hay tanto peligro porque, por ejemplo, si nos llega un producto de Inglaterra, que es donde se produjo la nueva cepa de Covid-19, pues los insumos tardan cierto tiempo en ser trasladados y el virus no puede sobrevivir tanto sobre una superficie, entonces ya no puede ser contagioso”, expresó.