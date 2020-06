Vivir con angustia la pandemia puede desarrollar hipocondría en los niños: especialista

Llevar la pandemia con angustia o tener un mal manejo de la misma, puede generar que los niños sean propensos a desarrollar hipocondría en años posteriores, indicó la psicóloga Esperanza Alonso Castañón.

La especialista explicó que la hipocondría no es un trastorno en sí, "se ubica como trastorno, cuando en realidad es parte de un grupo de síntomas, solo que a veces se exacerba y pareciera ser solo la hipocondría la que está presente, lo cual no es cierto".

Precisó que la hipocondría es un síntoma posible en personas que presentan un cuadro histérico, cuando hay una condición psicótica, o en la neurosis obsesiva, histérica o fóbica, sin embargo no hay una sola causa que la origine, sino que hay varios elementos que generan la aparición de este cuadro.

Manifestó que "en el caso de la situación actual con respecto a estar en distancia social y por efecto del virus, se pueden presentar síntomas de hipocondría, pero no el trastorno como tal. Podría en el caso de los niños y sobre todo si la familia lo vive con mucha angustia y el niño no sabe manejarlo de forma adecuada, que en próximos años, él sí pueda presentar el trastorno, pero nuevamente, se debe a varios factores, no solo la contingencia que vivimos actualmente".

La psicóloga explicó que al ser un síntoma, la hipocondría no tiene una "cura" como tal, sin embargo "puede diluirse a través de tratamiento psicoterapéutico y en casos graves se acompaña con apoyo psiquiátrico por el fármaco que se pudiera requerir, el cual principalmente se enfoca en reducir niveles de ansiedad".

Precisó también que este síntoma puede volver a aparecer "cuando la persona tenga un nivel de estrés muy alto y/o no haya habido atención psicológica clínica, ya que al no trabajar la raíz de la situación, ésta volverá, y volverá muchas veces más fuerte, a diferencia de si se trabaja, entonces puede ser que no vuelva a aparecer o lo haga menos frecuente y con menor fuerza".