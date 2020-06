Por pandemia, Bomberos de SLP perdieron 2 mdp

La pandemia le generó al Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, una pérdida de alrededor de 2 millones de pesos que obtenían por concepto de capacitaciones, lo que a su vez, ha limitado la contratación de elementos para ocupar vacantes, indicó el comandante Adolfo Benavente Duque.

El comandante del Cuerpo de Bomberos explicó que además de los servicios de auxilio a la población, la corporación realiza cursos de capacitación, principalmente a las empresas, sin embargo este año la pandemia de coronavirus llevó al cierre y disminución de actividades en las fábricas, además de que fueron prohibidas las reuniones, por lo que desde marzo hasta ahora, la corporación no ha podido otorgar capacitaciones.

Local

Señaló que este impedimento, les ha generado una pérdida de entre 1.5 y 2 millones de pesos, esto les ha obligado a reducir gastos al mínimo, "lo que hemos hecho es disminuir y controlar las operaciones, combustible, dar sólo mantenimiento correctivo a las unidades porque no podemos dar mantenimiento preventivo, comprar sólo lo necesario, no comprar de más, para no endeudarnos y cerrar las puertas en los comercios o negocios (como proveedores)".

Benavente Duque mencionó que esta reducción en ingresos, también les ha imposibilitado contratar más personal; actualmente se tienen seis vacantes, pues cabe recordar que hace poco se inauguró la nueva estación en la carretera 57, "no se han podido contratar porque no tenemos el presupuesto, hubo movimiento en otras estaciones para tener el personal en la nueva estación".