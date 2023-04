Vivamos la Semana Santa en profundo silencio; es un tiempo de reflexión: arzobispo

El Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe exhorta a vivir una Semana Santa en profundo silencio, en paz interior, emocional, física y mental, a vivir en evidente serenidad; es una semana para vivir en profunda reflexión y a presentarle a Dios un corazón lleno de arrepentimiento por nuestros errores, pecados, debilidades, vulnerabilidades, defectos, malos hábitos y costumbres que no hemos logrado superar. Hemos fallado y cometido graves errores, sin embargo, debemos estar dispuestos a recibir el perdón de Dios a través del Sacramento de la Reconciliación, mostrándole sentimientos y actitudes de amor transparente y puro a Quien se entregó por amor a nosotros.

“En esta Semana Santa que inició con el Domingo de Ramos y la Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén, Dios nos invita a ser portadores de paz y de amor, a ser personas que queremos hacer el bien sirviendo a los demás, ante un mundo que nos ofrece tentaciones, placeres y comodidades de todo tipo, y en un mundo donde predomina la violencia de todo tipo, no sólo la física, sino también la emocional y psicológica, y donde parece no tener fin la corrupción, la inseguridad y la discordia de unos contra otros, es muy importante hacer el esfuerzo por vivir a ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, que vivió de forma auténtica el Evangelio que Él mismo predicó y nos enseñó. Desde luego que no es fácil seguirle a Cristo, hay que renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios, pero si lo amamos lo podremos lograr”.

“Que nuestra fe no decaiga, no se desalienten, no dejen que el mal los venza, y menos en Semana Santa, en que recordamos que Jesús murió por nosotros, por salvar a cada uno de nosotros, fue tanto su amor que quiso redimirnos en la Cruz y mostrarnos cuál es el camino de la salvación eterna. Si seguimos sus mandamientos de amor y de paz, y aumentamos nuestra fe, que debe ser viva, entusiasta y alegre, podemos enfrentarnos ante situaciones dolorosas, pero que no pueden vencernos, porque el amor de Dios todo lo vence”.

“Hagamos un esfuerzo por vivir una Semana Santa en silencio, con un corazón humilde y dispuesto a amar y perdonar; hay que estar conscientes que es a Jesús Eucaristía a quien recibimos en nuestro corazón. Que la Semana Santa sea ocasión para transformar nuestra vida y que Jesús que entró triunfante a Jerusalén entre triunfante también en tu casa, en tu familia, en tu vida y en tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios, consciente que te llama a cambiar de vida y de actitudes para ser mejor, no para ser peor”.

“Que los ramos que hemos traído a bendecir en este Domingo de Ramos y así como lo aclamamos: “Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hossana en el Cielo”, “Hossana al Hijo de David”, y “Viva Cristo Rey”, así de verdad lo aclamemos de todo corazón cada día de nuestra vida y lo dejemos entrar en nuestros hogares, dando firme testimonio convicto y confeso de que Cristo bendito es nuestro Dios y Señor y nuestro Rey, el dueño de nuestro existir”.

LLAMADO A CUIDAR EL AGUA

“En otro tema, dijo que debemos tomar conciencia para utilizar el agua, para reciclarla, debemos ahorrarla ante tanta sequía que hay en todo el país, pues el vital líquido se escasea y más en primavera donde hay sequía en nuestros campos y los animales. Puede haber gente que quiera lavar su auto con manguera, cuando no lo amerita que lo haga así”.

“Hago un llamado a la ciudadanía a ser conscientes y a que reutilice el agua, se cuide el vital líquido ahorrando lo más que se pueda, no debemos desperdiciarla; busquemos la forma de utilizarla y reutilizarla mejor y checar que no tengamos fugas”. Indicó el jerarca católico.