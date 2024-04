“Visita nuestra feria”, letra y música de la nueva canción de la Fenapo (Video)

Por si no lo sabías, la Feria Nacional Potosina (Fenapo) lanzó una convocatoria para tener su propio himno y este pasado 9 de abril de 2024, fue dada a conocer a los medios de comunicación la canción "Visita nuestra feria" de Beto Fierro, como la composición ganadora del concurso, misma que tiene todos los elementos que identifican a San Luis Potosí y que sí o sí vas a identificar.

De acuerdo con el compositor, Humberto Fierro, mejor conocido como Beto Fierro, esta melodía es auténtica, pues es muy adaptable para tocarse en un solo de guitarra, con mariachi y hasta con huapango.

Letra completa de la canción oficial de la Fenapo 2024

Visita nuestra Feria

Oasis del desierto

Capital de las tunas

Huasteca, huapango

Peyote, pulque y mezcal

Tenemos una Feria

La más grande del mundo

Visita la Fenapo

El orgullo Nacional

Aquí están los conciertos que quieres escuchar

Miles de expositores que te van a encantar

Ven a San Luis

A San Luis Potosí

Visita nuestra Feria

Disfruta de los sabores

Llénate de colores y luz

Ven a San Luis

A San Luis Potosí

Visita nuestra Feria

Ven y vive la aventura

Llénate de cultura de aquí

Potosí para los potosinos

Con el corazón te recibimos

Cruce de caminos

Ciudad llena de historia

Es nuestra la enchilada

Y el Himno Nacional

La primera michelada

Los parques Tangamanga

Rompope Chocolate

Y un bello cielo azul.

Aquí están los conciertos que quieres escuchar

Miles de expositores que te vana encantar

Ven a San Luis

A San Luis Potosí

Visita nuestra Feria

Disfruta de los sabores

Llénate de colores y luz

Ven a San Luis

A San Luis Potosí

Visita nuestra Feria

Ven y vive la aventura

Llénate de cultura de aquí

Potosí para los potosinos

Con el corazón te recibimos

Potosí para los potosinos

Con el corazón te recibimos

Real de catorce

Y la huasteca

Con su cecina

La zona media

Y su mezcal

Tenemos juegos

También cobijas

Y diversión

Que viva San Luis Potosí

Si no has escuchado esta canción, no te la puedes perder, porque además de que tiene un muy buen ritmo, también está muy pegajosa.

Checa:

Consulta también: Beto Fierro, autor de la canción oficial de la Fenapo 2024