Villa de Reyes también sufre por desabasto de agua: candidato

El candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, Luis Ramírez Meléndez, señaló que entre sus proyectos de trabajo esta atender la escasez de agua en el municipio, problemática que actualmente se está sufriendo en todo el estado y el país y de la que no son ajenos. En su tercera búsqueda por la alcaldía dice que no cesará hasta que se alcance el desarrollo que merecen sus habitantes.

El candidato signado por el PRD arrancará campaña este sábado en la cabecera municipal de Villa de Reyes, en el barrio del Calvario a las 17:00 horas, con una caravana que recorrerá parte del municipio, donde pretende sumar esfuerzos para atender los grandes retos de la población.

“El tema principal a atender que, ya sobrepasó incluso a la salud y la educación, es el tema del agua en Villa de Reyes, es un punto muy importante porque hay carencia, desgraciadamente no se ha puesto interés en ese tema para el consumo humano y para el consumo de los animales, se han dejado de reparar los pozos, de solicitar nuevas concesiones porque están tomando interés en otros temas cómo son los fraccionamientos nuevos que no se planean como deben de ser, en el sentido de que no estamos en contra de un crecimiento, pero no hay una planeación”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Manifestó que el municipio de Villa de Reyes tiene ingresos propios, pero estos no se están distribuyendo como debe de ser entre los diferentes sectores de la población, se les ha olvidado atender la problemática del agua, mejorar el servicio de recolección de basura y disposición final de los residuos, servicios de salud, educación y apoyo a los jóvenes en el deporte.

“Tenemos que ver ese tema en relación a la distribución del presupuesto porque llega mucho presupuesto federal también, llegan presupuesto de ingresos propios de las empresas, estamos dentro del clúster automotriz de la zona industrial del Bajío y creo que Villa de Reyes merece y debe de ser un municipio próspero poderoso, pero realmente estamos estancados en el tema de desarrollo”.

El candidato enfrentará fuertes desafíos “es una elección de Estado, pero estamos preparados nosotros con la unidad que se hizo histórica, ahora vamos todos los grupos políticos, todos los sectores políticos que de alguna manera ya no participan en partidos, entonces hemos generado una unidad muy importante para salvar a nuestro municipio de estas personas ajenas”.

Luis Ramírez recordó que, esta es la tercera ocasión que contiende, la primera fue hace 12 años, la segunda hace 3 años y en esta ocasión encontró la unidad de los partidos políticos y actores a favor de su proyecto, “la gente de Villa de Reyes somos personas pacíficas, desafortunadamente hay actores políticos que no son de Villa de Reyes que, son personas de Soledad y de alguna manera creo que no vamos a caer en ese juego, mi campaña va a ser pacífica de lucha, pero por el bien común”.

También indica que está muy interesado en atender el desarrollo económico de la localidad porque le interesa que se siga apostando al tema del clúster automotriz, sobre todo porque la BMW sigue siendo un referente para atracción de empresas satélites y además por la generación de empleo que se puede dar no solo en el municipio sino para la región.