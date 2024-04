Daniela Cid, la segunda alcaldesa interina en la historia de SLP

El alcalde capitalino presentó este jueves una licencia para separarse del cargo que le fue aceptada en sesión ordinaria de Cabildo, con el objetivo de iniciar campaña en busca de la reelección, y que iniciará formalmente el próximo sábado.

La licencia solicitada es desde este viernes 19 de abril y hasta el 30 de septiembre, con opción de regresar antes. En entrevista, aseguró que sí regresará antes a sus funciones como Presidente Municipal, quizá hasta un día después de las elecciones.

La alcaldía quedó a cargo de la regidora Alexandra Daniela Cid González, elegida por sus compañeros.

Ella es la segunda mujer en la historia de la capital que asume ese encargo de forma interina; la primera vez lo fue Socorro Blanc, en 1955, y que a la vez fue también la primera mujer Presidente Municipal en todo el país.

La alcaldesa interina, que entrará en funciones como tal este viernes, citó en su intervención durante la sesión que trabajará por el bienestar de la ciudad y que va a continuar con los proyectos que ya se encuentran en marcha.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En entrevista posterior a la sesión de Cabildo, Cid González reconoció el compromiso que asume, y prometió que se seguirá trabajando en los temas prioritarios, y que los funcionarios municipales estén de tiempo completo y sigan resolviendo las necesidades de la población y manteniendo los servicios públicos.

Reconoció que el tema del agua es uno de los prioritarios, más ahora por los pronósticos de que se alargará la crisis hídrica; aseveró que seguirán los esfuerzos por llevar el vital líquido a toda la zona metropolitana como hasta hoy se ha hecho, ya que ello ha evitado que detone en una crisis social.

También en entrevista posterior, Galindo Ceballos calificó su licencia como “un acto político jurídico de mucha honestidad”; dijo que le preocupa la ciudad y prometió a la ciudadanía que “todo esto va a seguir funcionando”.

Al respecto, y Galindo Ceballos se refirió a la alcaldesa interina como una persona joven y talentosa; agregó que ella tiene muy bien definidas las rutas y mecanismos para salir adelante.

Agradeció a los partidos políticos que integran el Cabildo la posibilidad que le dieron de salir para hacer campaña, y reiteró su rechazo a solicitar seguridad. “Vamos a hacer campaña cercana, mi esposa y yo –ella es parte de la fórmula para la Senaduría-; no necesito seguridad, no he recibido amenazas, no veo riesgos, hay estabilidad en ese tema en cuanto al tema electoral”, aseveró.