Vigila Comercio de Soledad tianguis que se instalan en el municipio para mantener el orden

Con la finalidad de mantener el orden, la Dirección de Comercio de Soledad de Graciano Sánchez lleva a cabo recorridos constantes de vigilancia en las 92 rutas de tianguis que se instalan en el municipio, en los que se estima que se tiene la presencia de alrededor de mil 700 comerciantes de diferentes rubros.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

De acuerdo a Javier Rodríguez Contreras titular de dicha instancia, los inspectores diariamente hacen recorridos en todos los tianguis, para asegurarse que no se cometen faltas, además de que no se afectan a los vecinos de las zonas en donde se instalan, indicando que hasta el momento no se han encontrado sanciones en contra de algún comerciante en particular.

“En Soledad tenemos 92 tianguis, con cerca de mil 700 comerciantes, nuestros inspectores les realizan revisiones, si hay quejas, ellos las atienden, checan todo lo referente a esa parte, además de que están a la orden para cualquier incidente que se pueda presentar” dijo el funcionario.

Los reportes que llegan a recibir son por temas como retirarse luego de una jornada sin levantar la basura que dejan, por lo que se habla con los lideres de los comerciantes y debido a que se les puede retirar el permiso, responden al llamado de la autoridad, por lo que realizan la limpieza del lugar.

Otros de los reportes que reciben son por ejemplo que los comerciantes amarran las lonas para sus puestos en lugares no permitidos, como puede ser una ventana o una puerta, lo que se les pide que atiendan de manera inmediata, recordándoles que para que puedan trabajar, deben tener el permiso de los vecinos.

En cuanto a las faltas graves, el funcionario indicó que una de ellas es que los oferentes no pueden estar consumiendo bebidas alcohólicas en el tianguis, ya que es motivo de sanción y hasta de que se les retire el permiso otorgado por la dirección de comercio para poder orecer sus productos, sin embargo al momento no se ha presentado algún caso.