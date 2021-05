(Video) Un desastre el cableado en el barrio de Tequis. Piden ayuda al municipio o en su caso a... Spiderman

Vecinos del barrio de Tequis denuncian el peligro que representa la red de cableado de la zona debido a que el tendido está caído, y los cables llegan a colgar hasta el suelo y enredados, se combinan los de alta tensión con lo de telefonía, televisión por cable y del servicio de internet. Un desastre.

"A cada rato hay accidentes porque cuando pasan camiones se llevan los cables, nos dejan sin luz, ni servicio de internet, urge que el ayuntamiento de San Luis Potosí ponga orden para que las compañías atiendan la maraña que tienen, ni siquiera a telaraña llega, porque esas están bien hechas", expresó Domingo Velázquez.

La zona más conflictiva en la colonia Tequisquiapan es en el crucero de la avenida Santos Degollado y calle Mariano Ávila donde el tendido está enredado y muchos cables cuelgan sobre el pavimento.

"No es solamente en mi calle, todas las calles están repletas de cables, es impresionante, cómo puede ser que el ayuntamiento de San Luis permita esto y no ponga orden, Si uno, como simple mortal, quiere hacer una sola y pequeña modificación en su casa tiene que pedir permiso y pagar, por qué no sancionan a las empresas para que arreglen", denunció Paloma Rojas, vecina de la zona quien llama a las autoridades a atender la problemática.

En un recorrido que se realizó por la zona, se pudo apreciar a través de video, el desastre de la red de cableado de la colonia Tequisquiapan. "Ya le hablamos al ayuntamiento y no han hecho nada, vamos a tener que hablarle a Spiderman para que venga a arreglar las marañas".