[Video] Ser Miss requiere preparación y profesionalismo: Alejandra Díaz de León

“Los certámenes de belleza son una disciplina como cualquier deporte o como el arte, puesto que quienes participamos para representar a un Estado o un país tenemos una preparación y formación profesional; hay mujeres que son ingenieras, doctoras, licenciadas y hasta empresarias en estos concursos. No se trata sólo de ir y sonreír, sino cómo desde nuestra profesión aportamos algo positivo a la sociedad.”

Estas son las palabras de la potosina Alejandra Díaz de León Soler, quien fue coronada el pasado mes de abril como Miss México 2023, y estará representando orgullosamente a nuestro país en el concurso de belleza más antiguo a nivel internacional “Miss Mundo”, que llega a su edición 71, y se efectuará a finales de este año en los Emiratos Árabes Unidos.

Alejandra Díaz de León Soler, Miss México 2023 / Foto: Cristian Robledo

Con tan solo 11 años de edad y pasando por una crisis de ansiedad, la joven potosina descubrió en la trilogía de libros “Ghost girl” su futuro académico; es por eso que hoy, a sus 24 años, cuenta con una licenciatura en Lenguas y Literatura Hispanoamericanas.

“Siento que inconscientemente me rescató (la trilogía) de ese mal momento, porque empecé a pensar y a ocupar mi tiempo en otras cosas, a parte, fue algo que al final del día marco totalmente mi camino, cuando yo tenía 18 años, que es en esta etapa donde te preguntan ¿qué quieres estudiar?, ¿qué quieres hacer con tu vida? Yo nunca dejé de leer durante ese periodo de tiempo y sabía en mi corazón que quería dedicarme a las letras”, comentó Miss México.

Es así como hace unos años llegó a su vida el proyecto “Once Upon a Time” (Érase una vez), organización que ella preside, y que tiene por objetivo llevar la lectura a cada rincón del Estado.

“A lo mejor no vas a cambiar el mundo, pero puedes cambiar lo que es el mundo para una persona, más hablando de literatura, porque esta amplía tu mente para que puedas también buscar oportunidades fuera de las cuatro paredes en las que fuiste creado, y eso te abre la mente”, expresó.

EL MUNDO DE LOS CERTÁMENES

Su gusto y pasión por los certámenes de belleza llegó en el 2019, año en el que se coronó en Miss Globe, a partir de ese momento se enfocó en dar el siguiente paso que fue representar a San Luis Potosí, convirtiéndose en la primera potosina en ser Miss México y ahora representará a nuestro país en Miss Mundo 2023.

“Han sido cuatro o cinco años en los que he estado inmersa en este mundo maravilloso y que desde que lo conocí me ha gustado mucho, y me han llamado mucho la atención; al final terminé por enamorarme de lo que es Miss Mundo porque es un certamen muy complejo, es el más antiguo de la historia, y además involucra muchos retos”, dijo la joven potosina.

Otro de los puntos importantes que destaca Alejandra Díaz de León es la equidad de género, ya que, a pesar de haber tenido el privilegio de poder dirigir su vida, comprende y entiende que es algo en lo que se debe de poner atención.

“Hablar de derechos de mujeres se nos olvida muchas veces que es hablar de derechos humanos, y hay mucho que abarcar todavía en este rubro sobre todo en este país. Muchas veces pensamos que como es ajeno a mí o está sucediendo en otra parte del mundo, entonces a mí no me corresponde actuar con base a eso, sin embargo, creo que el haber nacido humanos y como un ser social, ya involucra una responsabilidad de ver por el otro”, puntualizó.

Será ardua la labor que emprenderá Miss México en este reinado, por lo pronto, se estará preparando para representar a México en los Emiratos Árabes Unidos a finales de este año, y será en el mes de julio que comience a afinar detalles en la Ciudad de México, de cara a este importante compromiso.

