Verdad o mito: ¿si dejas de trabajar, pierdes tu ahorro en Infonavit?

No importa si dejas de trabajar o el tiempo que no cotices al Infonavit, el dinero que tengas ahorrado te pertenece y no lo pierdes.

Aunque ya no cotices al Instituto, tus ahorros generan rendimientos.

Si alguna vez te has preguntado qué pasa con tu ahorro en el Infonavit cuando dejas de trabajar o alguien te ha dicho que perderás ese dinero si no lo usas, no te preocupes más, ni te dejes engañar, ya que esos recursos son totalmente tuyos.

Es cierto que tu ahorro en el Infonavit se genera con las aportaciones que hace tu empleador cada bimestre, equivalentes al 5% de tu salario; por lo tanto, si dejaras de trabajar para una empresa ya no se realizarían estos depósitos.

Pero esto no quiere decir que el dinero que hayas acumulado hasta el momento en tu Subcuenta de Vivienda lo perderás; al contrario, esos recursos seguirán siendo administrados por el Infonavit y continuarán dándote rendimientos.

Así, cuando vuelvas a trabajar para una empresa y ésta cumpla con sus aportaciones al Infonavit, tú volverás a recibir depósitos en tu Subcuenta de Vivienda cada bimestre y acumularás una mayor cantidad de ahorro.

Recuerda que el dinero que acumulas en tu Subcuenta de Vivienda lo puedes usar para:

Sacar un Crédito Infonavit para comprar una casa o terreno

Construir tu vivienda

Realizar mejoras o reparaciones a tu hogar

Pagar una deuda hipotecaria bancaria.

Complementar tu pensión al momento de tu retiro.

Si después de pensionarte no has pedido al Infonavit que te devuelva ese ahorro, el dinero tampoco lo pierdes, seguirá disponible hasta que tú lo reclames.

Si en un plazo de 9 años no has solicitado la devolución de tu Subcuenta de Vivienda, el Instituto te mandará un correo electrónico o un mensaje SMS con un recordatorio para que lo hagas, así como los requisitos que debes cumplir, por eso es importante que mantengas tus datos correctos y actualizados en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Para saber cuánto ahorro tienes, y realizar tu solicitud de devolución ingresa a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), el trámite es gratuito y no necesitas de intermediarios.

En caso de fallecimiento, este dinero tampoco se pierde y puede ser solicitado por los beneficiarios:

Padres

Esposa o esposo

Hijos

O si no los hay, los Tribunales Federales en materia laboral determinarán en una resolución de designación de beneficiarios, quiénes podrán reclamar ese dinero.