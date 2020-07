Ventas de bodegueros en SLP cayeron hasta 50%

Las ventas para los bodegueros del Centro de Abastos que surten de productos a los restaurantes y hoteles bajaron entre un 40 y 50 por ciento durante esta emergencia sanitaria, ya que gran parte de los negocios de estos sectores disminuyeron su consumo porque no tenían flujo de clientes o porque cerraron temporalmente.

Manifestó lo anterior el presidente del Patronato del Centro de Abastos, José Luis Olivares Robles, quien comentó que afortunadamente desde que inició la nueva normalidad han logrado tener una recuperación del 20 por ciento en sus ventas, porque los restaurantes y hoteles poco a poco se han ido reincorporándose a sus operaciones.

“Si no hay hoteles y restaurantes abiertos, entonces ¿quién consume?; el paro en las industrias hizo que no tuviéramos visitantes, no hubo movimiento ni consumo en los restaurantes y hoteles, fue la consecuencia de la cuarentena que vivimos por la pandemia”, expresó.

Por otro lado, recordó que en el Centro de Abastos continúan trabajando con las medidas y protocolos sanitarios correspondientes, monitoreando a los locatarios y trabajadores de manera itinerante, realizándoles toma de temperatura y chequeo de síntomas, y todos los días se pasa el reporte a la Coepris para que lleve un control y registro de todo lo relacionado al Covid-19.

Finalmente, insistió que afortunadamente no se ha presentado ningún brote de contagios en la zona, y eso es gracias a que también la mayoría de los locatarios están asumiendo su responsabilidad y toman sus propias medidas preventivas, como lavado de manos, uso de cubrebocas, sanitización de su área, entre otras, y así cuidar la salud de sus trabajadores y clientes.