Vehículos de la GCE de Caminos tendrán la capacidad de alcanzar a cualquier criminal: Gallardo

En breve, San Luis Potosí tendrá en operación una flotilla de vehículos de alta gama, con capacidad de dar alcance a cualquier tipo de vehículo que haya cometido una infracción y pretenda huir.

Las nuevas unidades pertenecerán a la Guardia Civil Estatal de Caminos, división que el próximo mes arranca operaciones y en la que se utilizarán autos de gran capacidad, que puedan para alcanzar a quienes incumplan con la Ley.

Para el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, lo anterior forma parte de la estrategia integral en materia de seguridad, impulsada por la actual administración estatal con el firme objetivo de recuperar la tranquilidad.

Adelantó que la nueva corporación trabajará, entre otros, en el crucero Cárdenas-Rayón, lugar donde se han suscitado diversos hechos de inseguridad en el pasado reciente.

Asimismo reveló que llegarán autos: marca Challenger V8, con motores modificados para poder alcanzar cualquier vehículo en carretera; Mustang V8, que patrullarán calles y avenidas; así como Camaros V8; todos con motores grandes, observó.

Nuestra entidad, dijo, accederá a una nueva era, “donde tendremos una policía moderna, de primera para un estado de primera, a la par de las corporaciones de seguridad de otros países como Francia y Arabia Saudita entre otros, que cuentan con vehículos de este tipo”.

El mandatario estatal destacó que “lo anterior forma parte de este proceso de transformación que estamos logrando”.

Culpó a la herencia maldita -desde exgobernadores, expresidentes y exsecretarios-, quienes fueron omisos dijo, “esto no hubiera sucedido si no hubiéramos tenido a funcionarios a los que la seguridad no les importaba”.

En abril arrancará la nueva Guardia Civil Estatal de Caminos, precisó, “con la gama de vehículos que se utilizarán para patrullar las cuatro regiones del estado no habrá pretexto para que huya un carro en carreteras”.

Ante ello, “el actual gobierno reafirma el compromiso de continuar trabajando en favor de la seguridad”.

Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que en breve comenzará la operación de esta división de caminos, para la que se adquirirán vehículos muy modernos, “estas acciones de seguridad son parte de la estrategia integral impulsada por este gobierno, en favor de la seguridad y la paz en territorio potosino”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí