Vecinos de colonia El Morro denuncian invasión de un predio

Soledad de Graciano Sánchez.- Vecinos de la colonia El Morro reportaron la invasión de un céntrico terreno sobre la calle Negrete, y solicitaron la intervención de las autoridades municipales o de quien corresponda, pues de un día para otro se apoderaron del predio.

En el terreno, ubicado casi frente a la única gasolinera del sector, se observan endebles “esqueletos” de nuevas viviendas construidas con madera, lonas, plásticos y otros materiales de desecho, delimitando cada predio con troncos de madera, simulando una cerca que construyeron de manera ilegal.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Al acudir al lugar en cuestión, en ese momento la invasión no estaba habitada, no había nadie, “es que como ha estado lloviendo, no es un lugar apto para vivir, quiere decir que esas personas sí tienen dónde estar y solo están acaparando el terreno”, sostuvo el señor Luis Díaz de León.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Agregó que tiene conocimiento que ese terreno es de un particular que ya falleció, pero están sus hijos, e ignora si tienen conocimiento de que su terreno ha sido invadido desde hace poco más de un mes, por lo que entre varios vecinos decidieron hacer la denuncia pública.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Señalaron que están ejerciendo su derecho a la defensa del lugar donde viven, pues ignoran quiénes sean las personas que pretenden apoderarse del terreno, que tiene una extensión bastante amplia.

La señora Mayra, expresó que necesitan que las autoridades municipales se entere de lo que está pasando en la colonia El Morro, porque están rodeados de terrenos y todos tienen propietarios, “y de repente aparecen construcciones y nosotros no queremos ni vamos a permitir que eso suceda en nuestra colonia, estamos ejerciendo un derecho y una defensa para nuestra colonia y nuestra forma de vida”, manifestó.

No te puedes perder más temas de El Sol de San Luis ↓↓↓