“El Mijis” da a conocer que le regresó el cáncer

A través de sus redes sociales, el diputado local con licencia Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” dio a conocer a sus seguidores que le regresó el cáncer y le afecta la vejiga y “más”, por lo que fue operado nuevamente.

Aceptó que su registro como candidato a diputado federal plurinominal de MORENA por una representación indígena, fue con documentos falsos y responsabilizó al secretario general del partido, sin embargo, expuso que nunca mintió en su origen porque “desde morro vivió en la comunidad -indígena-“.

Pedro César Carrizales solicitó licencia por tempo indefinido al cargo de diputado local, para convertirse en candidato a diputado federal plurinomional, pero las autoridades electorales no aceptaron el registro por detectar documentos falsos y dieron vista a la Fiscalía para abrir una investigación.

Este es el texto que publicó:

“Error de diagnostico, el cáncer nunca se fue, ahora está en mi vejiga y más…

No quiero la lastima de nadie; no importa si es 1 día o 60 años voy a seguir mis luchas para irme de este mundo sabiendo que hice algo chido

Quiero ser libre de mente y de alma; ahí van mis netas:

1) No fingí ser originario; lo soy!

Mi jefe nació en la Huasteca, desde morro viví en la comunidad y mi familia sigue ahí; llegamos a la Ciudad buscando oportunidades y las circunstancias me hicieron encontrar una familia en el barrio.

Yo realizaría el trámite pero el Secretario General de MORENA de SLP se ofreció a hacerlo para chingarme, falsificó documentos y los presentó en mi nombre. Le tocará rendir cuentas con la fiscalía. Todo cae con el tiempo.

No lo dije antes para no chingar a quienes creen en mí.

2) Al chile me pegó la depresión; mi bebé le regresó el sentido a mi vida y el Cáncer me lo intentó arrebatar pocos meses después. Pero aquí ando, aferrado parea seguir y aguantando lo que venga.

3) Me acaban de operar de nuevo; pensé que le tenía miedo a la muerte, pero descubrí que mi miedo era fallarle a la vida.

No se si he hecho mucho o poco pero he puesto el alma en cada causa y en cada vida que hemos podido transformar.

Quiero que mis luchas no se vayan conmigo!”