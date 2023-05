Van a sancionar a maestros que se tomaron el viernes

Serán sancionados los maestros que suspendieron actividades este viernes con motivo del Día del Maestro, ya que no es un día oficial de descanso, dio a conocer el director general del Sistema Educativo Estatal Regular, (SEER), Crisógono Sánchez Lara.

"No fue autorizado para que se pueda suspender o cambiar las actividades, puesto que hay un día que sí está dentro del propio calendario escolar, que es el próximo lunes 15 de mayo. Además, que estamos en los ojos de los padres de familia porque ellos están muy al pendiente de sus hijos en nuestras escuelas y naturalmente que se dan cuenta de inmediato cuando hay una incidencia y me refiero a incidencia cuando hay una suspensión".

Apenas se registraron dos puentes vacacionales que se marcaron dentro del calendario de manera oficial, pero este viernes no estaba autorizado para suspender las actividades escolares. Aunque reconoció que hubo docentes que incurrieron en esta falta, no se especificaron cuántos.

Tienen conocimiento que algunas escuelas de los diferentes niveles suspendieron clases, para llevar a cabo el festejo del Día a del Maestro, cuando lo pudieron hacer este sábado o el lunes que es el día oficial de descanso.

Están en proceso de corroborar qué escuelas suspendieron clases para sancionarlas de acuerdo a la Ley, así como a los maestros que por cuenta propia y bajo su propia responsabilidad optaron por suspender las actividades escolares.

"El reglamento señala que cuando un maestro sin justificación alguna, sin ser de carácter oficial, suspende actividades se hace acreedor al descuento del día laboral y si son dos días se hace el descuento y si son más de 72 horas se hace un acta de abandono, por lo que se les va a descontar a todos los trabajadores que hoy decidieron por cuenta propia no presentarse a laborar".

La sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, pero no fue autorizado debido a que ya cuentan con un día de suspensión laboral oficial para los festejos que es el próximo lunes 15 de mayo.

"He hablado con algunos directores que traen la indicación de la propia representación sindical, pero los inspectores saben que no son facultades de nuestra organización sindical el poder dar la suspensión de actividades en un día, son facultades de la autoridad oficial en este caso la SEGE o el SEER, quiénes tienen las facultades para decidir o acordar la suspensión de actividades y el sindicato tiene la facultad de la solicitud y en su momento se les dijo de manera verbal porque no hubo documentos, que sí van a hacer alguna actividad por motivo del día 15 de mayo, lo hicieran fuera de turno, para evitar la suspensión del servicio educativo y no fueran penalizados por la propia sociedad".