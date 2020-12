Van 246 recuperados en Hospital Covid-19

Desde julio que recibió su primer paciente, van 246 recuperados de Covid-19 en el Hospital Central, a cargo de la Sedena y administrado por personal militar, se ha convertido en un ícono de esperanza para la población potosina al registrar un índice de letalidad menor a 15 por ciento y donde 22 militares son la columna vertebral de la atención médica.

De junio a la fecha se han atendido en total a 314 pacientes, 246 han sido recuperados, siete se han trasladado a otras instituciones, actualmente hay 18 en hospitalización y 43 personas han fallecido.

Aunque cuenta con mayor capacidad, en el Hospital Covid-19 se adecuaron tres niveles exclusivamente para la atención de pacientes de escalamiento, es decir provenientes de otras unidades médicas de atención primaria.

El Teniente Coronel D.E.M. José Rafael Jiménez Bermúdez director del nosocomio comentó que al recibir el Hospital hubo necesidad de reconvertirlo, “ocupamos tres plantas, abajo tenemos administración y servicios, el área de colocación del equipo de protección personal, áreas de urgencias y entrega de pacientes en alta y fallecidos”.

Son áreas selladas para evitar contaminación de espacios, con una exclusa para reconocimiento de cadáveres, siguiendo estrictos protocolos de control de ingreso, movilidad interna, higiene y sobre todo atención al paciente y a su familia sin costo alguno.

Cuenta también con un área de seguridad con personal militar a las actividades, insumos e instalaciones, en el segundo nivel se tiene terapia intensiva con 30 camas, y en el tercer nivel hay 20 para hospitalización.

“El tiempo de hospitalización es incierto de acuerdo el tiempo de recuperación y el tiempo en que tarda en evolucionar la enfermedad, hemos tenido pacientes desde 10 días hasta más de un mes, según factores concomitantes y sistema inmunológico. El 80 por ciento de los pacientes que recibimos tienen alguna enfermedad adyacente, sin embargo es un triunfo que salga un paciente recuperado, el calor del hogar cuenta mucho en la recuperación de los pacientes a quienes por dos semanas se les da seguimiento vía telefónica”.

El Teniente Coronel afirma que una de las principales enseñanzas que deja el Covid-19 es que debemos adecuarnos a una nueva forma de vida, “como sociedad aprender vivir en una nueva realidad pero sobre todo la unidad entre sociedad, gobierno y dependencias para superar la pandemia, se está muriendo mucha gente, todos los días muchas familias pierden a uno de sus miembros. Por otro lado está el miedo de llevar al SarsCov-2 a casa, para la familia es difícil, es complejo nuestro trabajo”.

FAMILIAR DE PACIENTE HOSPITALIZADO

FAMILIAR DE PACIENTE HOSPITALIZADO

Edgar Ríos, quien perdió a su padre horas antes de la entrevista con El Sol de San Luis, en visita a su hermano hospitalizado comentó consternado su situación, “notas nacionales dicen que debe tenerse al menos un millón de pesos para tratar la enfermedad, teníamos miedo porque no tenemos ese dinero, aquí nos dijeron que no pagaríamos nada, la atención ha sido excelente, no tenemos queja de la atención que nos han dado”.

Con voz quebrada, consternado y sus ojos inundados de dolor, Edgar dijo que lo más difícil fue mantener la fortaleza y ocultar el dolor por la muerte de su padre ante la pantalla de la tableta mediante la cual se comunicaba con su hermano emocionado por su recuperación. “No hay nada más valioso que la vida”.

Una de las principales características de la atención es la videocomunicación diaria entre paciente y familiar, así como el parte médico de la evolución del paciente.

El Hospital Covid-19 está equipado con 30 mecanismos de respiración, 45 monitores de signos vitales, y un equipo de rayos x, el personal médico usa como protección un traje Taibe que les impide exponerse al virus, bata hospitalaria, zapatones, guantes de nitrilo, cubrebocas KN95y googles.

Laboran actualmente 58 civiles, siete personas de limpieza, seis de trabajo social y 22 militares entre médicos, enfermeras y directivos, que son a columna vertebral.