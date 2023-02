Pesticidas son un peligro para el ser humano

En la Huasteca Potosina, la siembra de transgénicos es una realidad que no se atiende, así como el uso de químicos y pesticidas que son un peligro para el ser humano, lo cual ha prevalecido por años, pero no verificación por parte de la Federación, que ahora prohibió el uso de glifosato, pero no hay supervisión alguna al respecto.

Así lo señalo Ricardo Ortiz Azuara, productor citrícola en la Huasteca, que a la vez señala, que el uso de este herbicida, debe estar bajo supervisión, pero no es así, lo cual puede ser causa de problemas que afecten la salud de la gente, esto es común en la planicie regional y se aplica desde hace ya tiempo.

Ante esta situación, se tiene que hablar con la verdad, decir las cosas como son y en este caso solicitar que el gobierno federal verifique el uso del glifosato, ya que es un herbicida ya que de acuerdo a estudios que se han hecho, se señala que fue a través de dependencias que autorizaron el uso, pero controlado y bajo la supervisión de la dependencia respectiva.

Al respecto señalan organizaciones campesinas, que esto pude ser una de las peores calamidades en materia de salud, porque el uso de este herbicida es la causa de un incremento acelerado en cáncer, diabetes, enfermedades del hígado y cardiovasculares, ceguera, hipertensión y otras más graves, por lo que se requiere que se inicie una revisión para conocer si en la planicie regional, el uso del mismo esta dentro de la norma permitida.

Pero este problema no es privativo de una parte de la Huasteca, sino que el asunto es a nivel estatal y nacional, por lo que es importante que se inicien cuanto antes las verificaciones en tierras de cultivo de los municipios de Tamuín y Ébano, para conocer que tan grave es para el ser humano, el uso de este herbicida y de tal manera que se tomen las medidas necesarias para evitar un problema de alud mucho mas grave que afecta a familias de la zona rural.

Los mismos campesinos, exigen que sea controlado el uso del glifosato asi como de otros pesticidas y con ello evitar problemas de salud que afecten la salud de la población, porque muchas de las veces, se contaminan cuerpos de agua y ello implica enfrentar una situación mas difícil.