Vacaciones en el Poder Judicial serán escalonadas

Como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria de fuerza mayor a la epidemia generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19) y con el propósito de no interrumpir el trámite de asuntos jurisdiccionales y administrativos, los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, acordaron que no tendrán receso y continuarán sesionando de manera ordinaria, en consecuencia, no se suspenderán los plazos y términos legales.

Con esta medida se evitará afectar a la ciudadanía, así como a la actividad de los abogados postulantes.

Derivado del acuerdo, se modificó el primer periodo vacacional del personal del Poder Judicial del Estado, el cual se otorgará de manera escalonada y a condición de que las funciones jurisdiccional y administrativa no se vean interrumpidas.

Los efectos de este acuerdo es para el personal en todos los distritos judiciales en la entidad, es decir: Salas del Supremo Tribunal del Estado, Consejo de la Judicatura, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Mixtos de Primera Instancia, Juzgado Menor de Soledad de Graciano Sánchez, juzgados del ramo penal, , de oralidad mercantil, juzgados especializados y de ejecución para adolescentes, juzgados de Ejecución de Penales y Medidas de Seguridad, juzgados de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Centro Estatal de Mediación y Conciliación, así como las oficinas administrativas.