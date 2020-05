Uso de Cloroquina en pacientes con Covid-19, con resultados modestos

Autoridades del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, afirman que los resultados de utilizar la Cloroquina en pacientes con Covid-19, son modestos, por lo que no se debe confiar en los dichos de personas ajenas a la medicina, aún no hay vacuna, ni medicamentos que sirvan para combatir frontalmente esta enfermedad.

Juan Jesús Martínez López, Director de Atención Médica de los Servicios Estatales de Salud, fue claro al señalar que este fármaco utilizado básicamente para la prevención de la malaria, así como en enfermedades autoinmunitarias como artritis y lupus, no es cien por ciento, efectivo.

"No es el único fármaco que se está utilizando, existen otros más que se están investigando, sin embargo, es importante comentar que está junto con muchos de los medicamentos tienen una respuesta modesta, no son medicamentos específicos, ni dirigidos para poder resolver el cuadro clínico de coronavirus y se ha observado que esté, junto con otros antivirales, pudieran auxiliar en el desarrollo de una recuperación un poco más rápida".

Lo que se ha observado con el uso de la Cloroquina, es que los pacientes regresan dos días antes a casa, a la luz de estos resultados no se puede adelantar que sea eficiente y benéfico para los que han sido contagiados de Coronavirus.

"No hay un fármaco que en este momento esté autorizado para su uso, y también hay otras investigaciones que se han publicado en donde la Cloroquina no se ve que de mejoría a los pacientes, hay que evitar automedicarse, porque no hay un tratamiento, puede haber complicaciones que pueden derivar en la muerte, si no lo receta el médico no lo deben utilizar, porque incluso pueden tener complicaciones, en las investigaciones de México, Estados Unidos y Japón, se ha determinado que el Rmdesivir, tiene una posibilidad para ayudar a mejorar las condiciones clínicas de los pacientes graves de Coronavirus, aunque todavía no está autorizado para su uso general, está en etapa de investigación".