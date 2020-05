Piden no olvidar medidas preventivas en la "Nueva Normalidad"

De nada habrá valido el esfuerzo del sector salud y el sacrificio de la población civil por permanecer en casa, si en el regreso a la "nueva normalidad" se descuidan las medidas preventivas, éstas deben permanecer para evitar un alza descontrolada de contagios, indicó Marco Antonio Vázquez Rosales, presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí.

El presidente del Colegio de la Profesión Médica destacó que gracias a las medidas preventivas que se han aplicado, no se ha sobrepasado la capacidad hospitalaria por casos de coronavirus en el estado, aunque alertó que en estas últimas semanas se ha observado que cada día hay más casos nuevos, tanto de pacientes asintomáticos como de los que requieren cuidados intensivos.

Además reconoció que aún hay personas incrédulas ante la pandemia, incluso "hay gente que parecería de un nivel intelectual alto dice que tiene derecho de enfermarse, pero no tiene derecho de infectar a otras personas"; y aunque hay quienes dicen que todo es un invento, mencionó que tampoco es deseable que ellos se enfermen o que incluso vayan a dar al hospital para que entonces crean en la enfermedad.

Debido a ello, consideró necesaria una campaña para hacer conciencia en la población y que en el regreso a la "nueva normalidad" mantenga las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas en espacios públicos y mantener la sana distancia, además de cuidar de las personas que tienen factores de riesgo, como hipertensión, diabetes y obesidad.

También llamó a reforzar algunos aspectos que se han descuidado, por ejemplo las visitas a los hospitales, pues ahora que están restringidas, las personas se congregan en el exterior, "están las calles (de los alrededores) llenas de gente"; apuntó que al estar ahí, no ayudan al paciente hospitalizado, y por el contrario, ponen en riesgo su vida, por lo que recomendó que sólo acuda una persona para recibir informes.

Vázquez Rosales recordó que este es un nuevo virus para el cual aún no existe cura ni vacuna, y el uso de los ventiladores no garantiza que se salve la vida del paciente, por lo que la mejor manera en que la población puede hacer frente a esta situación, es cuidándose para no enfermar, "cada quien es responsable del cuidado de nuestra salud, si no nos cuidamos nosotros mismos, nadie nos va a cuidar".