Urgente que se federalice el Hospital Central de SLP: Empresarios

Miembros de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí consideran urgente que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” se federalice, pues mientras esto no ocurra dicha institución no podrá brindar un servicio de salud eficiente para los ciudadanos.

En entrevista el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, lamentó que hoy uno de los hospitales más importantes de la ciudad no cuenta con fondos para poder operar, y para variar no puede recibir donaciones porque la ley no lo permite, por ello la única solución es que el Gobierno Federal absorba de una vez este nosocomio y se le apoye directamente desde la Federación.

“Es un problema que nada más se necesita cambiar la ley. El Hospital Central no puede seguir cómo está, el INSABI no le da los recursos que necesita y por ley no puede cobrar por sus servicios; si tú no puedes cobrar y no tienes los recursos, pues entonces estás sin posibilidades de dar un servicio como se debe de dar”, expresó.

Cabe recordar que con el cambio de administración Federal, el Hospital Central ahora pertenece al sistema del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sin embargo como aún no se han logrado resolver situaciones de carácter normativo y administrativo, el nosocomio constantemente presenta problemas operativos, desde el desabasto de insumos médicos hasta falta de pago de salarios a su personal.

En ese sentido el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, manifestó que como organismo empresarial han ofrecido su apoyo y fungir como mediadores para buscar una solución, pues “el Hospital Central es un elemento muy importante para mantener la salud de las familias”; por ello urge apresurar los convenios y procesos, para que la autoridad Federal finalmente reciba el nosocomio, ya que la atención de los pacientes está quedando en medio del problema.

“Lo que estamos viendo con la crisis del Hospital Central es un problema de jurisdicciones. A nivel estatal es algo que se tiene y que se quiere entregar, pero por el otro lado hay una autoridad Federal que no la quiere recibir, precisamente porque faltan algunas circunstancias que aclarar”, añadió.