Universidad Tecnológica realiza exitosa feria del empleo virtual

Con la finalidad de apoyar al alumnado que concluyó su periodo de Estadía en el cuatrimestre mayo-agosto y que actualmente se encuentra en la búsqueda de empleo, la Coordinación de Seguimiento a Egresados y Bolsa de Trabajo de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, UTSLP, organizó la Feria del Empleo 2021 de manera virtual a través de su portal de Bolsa de Trabajo. El evento tuvo lugar el día 10 de septiembre a las 9:00 horas.

En la feria se ofertaron 66 vacantes de 35 empresas nacionales e internacionales. También se realizaron pláticas impartidas por las empresas para que los participantes conocieran más sobre los procesos de las empresas y para que pudieran pulir sus habilidades en la búsqueda de empleo. En total se contó con la participación de 238 egresados en las pláticas y postulándose a las vacantes.

Es importante recordar la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, UTSLP, tiene un bajo porcentaje de egresados que se encuentren buscando empleo. De acuerdo con el seguimiento que anualmente se realiza, en el 2021 el 84 por ciento de los egresados encuestados de las últimas cinco generaciones se encuentran trabajando y el 95 por ciento de ellos se encuentra desempeñando sus actividades laborales en el área que estudiaron.

Las empresas que asistieron a la Feria del empleo son Tichico Latinoamérica S. A. de C. V, Proyecta tu Futuro, Nacobre, Ritesamex, Industrial Papelera San Luis, S. A. de C. V, Labtronik, Montaegas Bolio, ONTACARGAS Nucof-Jfe, Norte-Claro, Hiring Space, Cistel, Seguritec Transporte de Valores, Cajas Mil Usos, Impro Industries,Impro a industries MXX, ISO-Industrias en Servicios plásticos San Luis SAPI de C.V, Manufacturin, Development and Automation Rakso, S. A de C. V.

Totota Tsusho Processing de México, Pronaresa, Servicios Nacional del Empleo, Nissha, Valeo, PDV Sistemas Integrales, Danone, Fabrica de Papel Potosí, Tunna Industrial, S.A., Las Cervezas Modelo, Mabe Leiser, Grupo Galván, Grupo Acerero, Kombitec, Actual color Textil S.A. DE C.V., Production Services Management de México Operations, Freycom, Próxima 7, Inmolding.

La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, agradece su participación y apoyo en la contratación de nuestros egresados.