Un "like" contra los delitos cibernéticos; dan a conocer claves para denuncias

El secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, en mancuerna con Alternancia Juvenil México -San Luis Potosí, dieron a conocer las claves y acciones mediante las cuales, las y los jóvenes pueden realizar su proceso de denuncia en caso de que se difundan fotos íntimas suyas sin su consentimiento, todo esto como parte de la campaña Un Like por la Prevención.

"La campaña “Un Like Por la Prevención” tiene como objetivo promover la cultura de la prevención de delitos cibernéticos entre niños, niñas y adolescentes de la Zona Metropolitana y el interior del estado".

Local Corazonada le dice que su hija está en Veracruz; desaparecida en el año 2015

“Un Like Por la Prevención” busca promover el uso responsable de las nuevas tecnologías y redes sociales entre las nuevas generaciones, pues cada vez es más frecuente que se presenten fenómenos como el “phubbing”, “sexting”, “grooming” o “phishing” a través de las diversas plataformas, con el objetivo de evitar que la niñez y juventud potosina sean víctimas de estos delitos cibernéticos y las graves consecuencias que pueden traer consigo"

Para ello contaron con la presencia del Lic. Edgar García González quien habló acerca de las implicaciones que tiene el "phubbing”, “sexting”, “grooming” o “phishing, en la vida de los jóvenes, y también las consecuencias legales para los agresores.

"Este fenómeno nos atañe a todos, pero en especial a la gente joven. Son prácticas de riesgo que se pueden convertir en un delito, y lo que buscamos es que las personas cuenten con las herramientas necesarias cuando se vulnere su integridad".

Local Por mes se cometen en SLP de dos a tres feminicidios

"En San Luis Potosí la edad promedio en la que las personas empiezan a consumir material pornográfico es de ocho años, es decir, son menores de edad quienes tienen a su alcance este tipo de contenido. Lo que deriva la práctica del "sexting", una actividad muy recurrente entre los jóvenes, donde 9 de cada 10 víctimas son mujeres. ".

"El "sexting" es cuando se difunde material íntimo de un joven, sin su consentimiento, el llamado "pack", una foto sugerente de la o el adolescente. Nosotros queremos que los niños y jóvenes consideren que esta es una práctica riesgosa y que puede ser considerada pornografía infantil", mencionó.

Asimismo refirió que parte de las consecuencias legales para quien ejerce este tipo de violencia al dar a conocer este contenido íntimo es de tres a seis años de prisión.

Local SLP con 54 fosas clandestinas; comparece Hernández Delgadillo

"El "sexting" engloba diversos delitos, como el abuso sexual equiparado, difusión de imágenes intimas, delito contra la identidad de las personas y extorción".

Parte de las recomendaciones que señaló el Lic. Edgar García, fue que cualquiera que reciba fotos o vídeos íntimos no los comparta y no revictimizar a las personas, no almacenar contenido sexual de ningún tipo, denunciar a la Fiscalía de la Mujer y Policía Cibernética y evitar difundir y enviar contenido sexual a otra persona, y en caso de tener conocimiento de que lo están haciendo con otra persona denunciar.

"Hay que darles a conocer los riesgos y consecuencias de esta práctica tan común entre los jóvenes. Salvaguardar su integridad y darles a conocer los peligros que existen en la web y redes sociales, que tengan conocimiento que hay procesos que los defienden, pero sobre todo que compartir imágenes íntimas puede llegar a cambiarles la vida por completo", finalizó.

Leer más de El Sol de San Luis

Local En abril se recrudeció la violencia contra las mujeres: IMES

Local Fiscalía General del Estado ya recluta aspirantes a policías; lanzó convocatoria