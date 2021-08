Corazonada le dice que su hija está en Veracruz; desaparecida en el año 2015

Carolina Gómez madre de Zoe Zuleica menor de edad desaparecida en el año 2015 (en la colonia Rivas Guillén) se presentó a las afueras del Congreso del Estado, a un costado del Memorial a las Víctimas de Feminicidio, para recordarle a las autoridades que aún no aparece su hija.

Señaló la violencia institucional a la que se ha enfrentado y ha sido víctima, como la omisión de parte de las autoridades no han permitido que se actúe correctamente en cada uno de los delitos que se comenten encontré de las niñas y mujeres en el Estado potosino.

Local SLP con 54 fosas clandestinas; comparece Hernández Delgadillo

Asimismo solicitó que las instancias de investigación que llevan a cabo el proceso de búsqueda de Zoé Zuleica ,le permitieran realizarse pruebas de ADN de una pequeña localizada en Veracruz, quien es resguardada por las autoridades del DIF (de ese Estado) y quien además fuese abandonada por sus familiares -según indica esta madre víctima-, pues sus características físicas corresponden a las de su hija.

"Me hicieron llegar su fotografía mediante Facebook, y quedé impresionada con el parecido a mi hija Zoe, Quiero ver a la niña, quiero que me realicen las pruebas de ADN para descartar o afirmar si es mi hija".

Hasta el momento según menciona la señora Carolina, han sido en su total tres menores de edad, a quiénes se les han realizado las pruebas de ADN a lo largo de estos seis años de búsqueda, para poder confirmar si se trata de su hija. Pruebas que en su totalidad salieron negativas.

"Yo sabré cuando se trate de mi hija, cuando me han presentado a estas pequeñas y nos han realizado las pruebas sé de antemano que no son Zoe. Pero en este caso tengo la firme convicción de que podría ser ella. Me dijeron que tendría que esperar dos meses y hasta haora no ha habido ninguna prueba".

"La prueba idónea apara nosotros es el ADN, para saber si ella es mi hija. Necesitamos un encuentro con ella, No quiero quedarme con esa duda. Tengonla esperanza de que sea mi hija, quiero verla".

SIN RASTRO, NI PISTAS

Estos siete años de búsqueda, han sido la prueba más difícil que Carolina Gómez ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, donde junto con su familia, se han tenido que valer de diversas estrategias para dar con el paradero de Zoe Zuleica.

"Mis hermanos son traileros y junto con otros compañeros, van y reparten a lo largo de sus viajes volantes de mi hija en otros Estados, incluso en los Estados Unidos Americanos".

Asimismo recalcó que "La Fiscalía (FGE) está actuando mal, porque la mayoría de sus investigaciones son fuera de la averiguación previa, es decir no son oficiales, porque cada actuación de la fiscalía debe quedar constatada en esa averiguación. Solo hasta el momento ha quedado dentro de la averiguación mi declaración acerca de que había una niña, con ciertos rasgos y edad parecida a Zoe. Fuera de eso no hay actuaciones de la Fiscalía".

Zoe cumpliría en el mes de octubre 11 años de edad. "La búsqueda de mi hija ha sido inalcanzable, hemos tratado de difundir el caso por todos los medios, que no se olviden que mi hija aún puede estar con vida.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Potosinos que fueron a trabajar a Jalisco, a un mes de desaparecidos

Local Fortalecen unidad de búsqueda de personas; inauguran subsede en Matehuala