Un error usar nuevos libros de texto en San Luis Potosí: Canacintra

Fue un error permitir que en el estado se repartieran los nuevos libros de texto gratuitos, consideró Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El líder empresarial se refirió a la discusión que han generado los nuevos libros de texto gratuitos en el país, sobre lo cual opinó que “fue un muy mal momento para cambiar los libros de texto”, esto debido al atraso académico que se generó con la pandemia, tiempo durante el cual los estudiantes estuvieron lejos del magisterio y los padres quedaron prácticamente a cargo de la educación de sus hijos sin tener los conocimientos o el tiempo para hacerlo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Señaló que a dicho atraso educativo se le suma ahora la reducción de la enseñanza de conocimientos científicos como son las Matemáticas y la ciencia, “creo que estamos en un error, mi consideración es que todos los mexicanos deberían estudiar una ingeniería, es decir que sepan trabajar con las manos, que sepan transformar, y esto lo estamos perdiendo”.

Agregó que las empresas “quieren gente que tenga conocimientos de ingeniería” y no porque las licenciaturas no sean necesarias, sino porque buscan que éstos “tengan un background de matemáticas, de ciencias, que sepan traducir esto no sólo en la hoja de Excel sino que asimilen los procesos productivos”.

Debido a ello consideró como un error del gobierno estatal el hecho de que se haya permitido el reparto de los libros de texto gratuitos en la entidad potosina en lugar de pedir que se utilizaran los anteriores, “hay un reclamo de la sociedad, y ese reclamo será más fuerte conforme pasen los meses y conozcan los libros a fondo”.

Bocard Meraz mencionó que inclusive una petición de Canacintra a los próximos candidatos a los diversos puestos de elección popular, es que se invierta más en innovación y educación.