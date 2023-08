UNPF inicia movimiento en San Luis Potosí en contra de libros de texto gratuitos

José Adrián Acosta Muñiz, presidente en el Estado de la Unión Nacional de Padres de Familia, (UNPF), lanza un llamado a los potosinos para promover amparos de manera local contra la utilización de los Libros de Texto Gratuitos, no por filias políticas sino porque estos materiales no ayudarán a los niños.

Dio a conocer que se unen con la intención de respaldar el amparo nacional que ya fue resuelto a favor de la UNPF en días pasados, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, da la razón a su movimiento respecto a que los libros incumplen con los principios mínimos de legalidad y por consecuencia se tienen que entregar los que estén autorizados o que hayan cumplido con los procesos correspondientes como lo son los del ciclo escolar anterior.

Es entonces que, desde los diferentes Estados y Municipios del país, donde tienen representación, y respondiendo a la inquietud natural y orgánica de los padres de familia, es que están promoviendo la generación de amparos colectivos y para el caso de San Luis Potosí están por cerrar la convocatoria.

Aseguró que en la entidad potosina existen varias organizaciones empresariales y agrupaciones civiles que están respaldando esta acción y han obtenido buena respuesta por parte de los padres de familia potosinos.

“Por el momento tenemos en puerta el tema de los amparos y continuaremos con la recolección de firmas, incluso, el día de ayer nuestro presidente nacional, entregó 120 mil firmas en la Ciudad de México y nuestra idea es seguir recabándolas porque la campaña se hizo en tan solo dos semanas y media, por eso la queremos continuar y a la par, también seguir concientizando tanto a padres de familia como instituciones educativas que estén dispuestas a escuchar sobre cuál es nuestra opinión respecto a estos materiales educativos que plantea el Gobierno Federal con la Nueva Escuela Mexicana”.

Como padres de familia han identificado que diversas anomalías en los libros como es el caso de la escasez de matemáticas, que no se atienden temas de primera necesidad para los mexicanos, “hay que entender todo el reto educativo nacional, venimos saliendo de una pandemia con un rezago de entre dos y tres años, dicho por especialistas a nivel mundial, eso no es algo propio de México, es algo que se tiene que atender”.

Además el país enfrenta problemas de violencia, acoso escolar, suicidios en niños, cosas que no se habían visto antes, obviamente también toda la cuestión de preparación para el futuro, eso es lo que principalmente les preocupa “y ya hablando, aterrizando el tema de los libros pues nos preocupa que por esta propuesta de campos formativos que desaparecen materias como matemáticas o que las diluye y plantea un contenido reducido de hasta un 90 por ciento, argumentando que en otras partes del libro hay algunas otras aplicaciones prácticas de las matemáticas, la realidad es que desafortunadamente, no nos encontramos en el escenario para hacer este tipo de movimientos por el rezago educativo que dicho sea de paso, no es consecuencia únicamente de este gobierno sino que también tenemos, vamos, ese es un tema pendiente”.

Argumentó que con la Nueva Escuela Mexicana no se responden a los retos del país, entonces, especialmente les preocupa que Estados como San Luis Potosí que está siendo punta de lanza o un centro logístico y estratégico, con empresas internacionales, volteen a ver a la entidad y que la calidad académica en temas como el pensamiento matemático se vea tan drásticamente reducido, “pues creemos que lo único que va a generar a mediano plazo es una falta de competencia por parte de los potosinos ante un mercado internacional, porque las principales carreras como son la mecatrónica, la programación, y todo ese tipo de disciplinas lo que requieren es un fuerte sustento matemático”.

Esas son de las más importantes sin hablar de las habilidades de lecto escritura que también se encuentran con grandes deficiencias, se justifican vicios lingüísticos, cuando lo que se necesita es educar a los niños, porque al final de cuentas eso es lo que los hace más competitivos.

“Estamos teniendo inversión alemana, estadounidense, asiática, etc., entonces, son países que su personal por mínimo te manejan de dos a tres idiomas; entonces, creemos que en lugar de estar justificando los vicios del español o no estar dando el sustento a materias tan importantes como matemáticas y las habilidades de lectoescritura, pues deberíamos de estar apostándole a crecer, a tener mejores planes académicos, mejores propuestas educativas porque al final de cuentas la formación en las edades más básicas, en los primeros años, son fundamentales para el desarrollo del pensamiento del niño que el día de mañana será un profesionista o un trabajador con mano de obra calificada porque si no tenemos estos mínimos elementos pues nos generarán un evidente rezago con respecto a la competencia internacional.”

En las cuatro regiones del Estado, 150 padres de familia se están involucrando en este amparo nacional, y de esos, 25 ya han empezado a compartir sus documentos para promover este recurso legal.

Sostuvo el llamado a que los busquen porque la idea es sumar esfuerzos “nosotros entendemos y respetamos qué habrá personas que por su afinidad política o magisterial opinen que estos materiales educativos son correctos, pero creemos que estamos haciendo lo adecuado, sobre todo por la respuesta tan natural y tan rápida que hemos tenido de los padres de familia potosinos que no están convencidos de que esta propuesta responda ante los retos que tenemos hoy en día”.

Insistió en que independientemente de los amparos interpuestos, seguirán trabajando porque su preocupación no es una cuestión contra algún gobierno en particular sino que la educación determine el futuro de la nación.

Argumentó que el movimiento nacional, no tiene intereses políticos “no tiene fines políticos, aunque, en realidad, todo lo que hacemos como sociedad tiene un impacto político, eso no se puede negar, pero no es algo en pro en contra de un régimen. Más bien, nuestra preocupación es para que esto mejore, y la propuesta o idea es que con cada gobierno que entre la educación mejore, no que empeore la situación. Nosotros no pretendemos decir que los libros del ciclo escolar pasado son los materiales más competitivos que se hayan hecho en la Secretaria de Educación Pública, SEP, eso es falso, sin embargo, con respecto a los nuevos, si tienen muchas ventajas y la idea es seguir construyendo y avanzando y eso solo se logra de la mano de la sociedad civil”.

Explicó que todo este fenómeno nacional se justifica porque cuando se implementa un libro nuevo o nuevos planes y programas de estudio se realiza una consulta a la ciudadanía, y en esta ocasión no fue así “pedimos que se le consulta a las personas que tienen el problema del rezago educativo para que a partir de la experiencia y el recabar esa información pues se puedan generar planes y programas académicos que respondan ante los nuevos retos. Si esto no existe, lo único que tendremos es un material propagandístico de corte político, en el caso de estos libros la forma en que se hacen es tan burda que dejo de lado completamente todo lo necesario en el aspecto pedagógico, educativo y de desarrollo, ¿Qué propósito tiene el libro si no va a educar?, el tratar de generar filias partidistas no nos sirve para el país”.

La realidad en el Estado potosino es que ya se entregaron los libros de texto gratuitos y por su parte prometen que continuarán con el amparo que solicitaron desde un principio “fue con la finalidad de detener varios procesos, uno de ellos era la impresión, que ya se hizo, la distribución, que ya se hizo, pero después viene la implementación en donde si la misma Corte de Justicia está dando un fallo a nuestro favor, cualquier gobierno que continúe con el proceso aun a pesar de la determinación está cayendo en una cuestión de ilegalidad y entonces, eso como en cualquier estado de derecho, tiene una consecuencia jurídica”.

En ese sentido, considera que los que deberían estar preocupados son las autoridades porque son las que tienen que responder, “pero, precisamente porque nos preocupa de que en algún momento no se quiera respetar la ley o atender lo que la Suprema Corte de Justicia fallo a nuestro favor, es por lo que nosotros continuamos con nuestras activaciones. Reitero la invitación a todos los padres de familia que no estén de acuerdo con la distribución de los nuevos libros a que se acerquen a nosotros, para sumarse y buscar la forma entonces de pedirle a las instituciones que respeten lo que la Suprema Corte de Justicia ha determinado y a partir de ello se les entreguen y utilicen los materiales educativos que si están autorizados y que son los del ciclo escolar pasado”.

Es importante mencionar que cada Gobierno Estatal tiene la libertad y facultad de generar materiales complementarios para dar un soporte, en los principales Estados del país, en donde se dio el freno a la distribución de los libros hasta que la Suprema Corte tomara una determinación, como ya fue, pues se generaron varios materiales complementarios, “los gobiernos estatales están facultados para eso, tienen incluso, partidas presupuestales que se pueden destinar a eso, nosotros como Sociedad Civil, no tenemos miedo a involucrarnos a seguir, incluso buscando si fuese necesario el financiamiento para ver de qué manera podemos resolver este problema, pero la realidad es que también dentro de las facultades de los Estados cada uno de ellos pudiera hacer alguna actividad para poder respetar la Ley y al mismo tiempo, poder darle una mejor calidad educativa a sus gobernador”.

En ese sentido, su lucha sigue a pesar de que el fallo haya sido a su favor, argumenta que en la entidad y a nivel nacional, continuarán respaldando a todos aquellos padres de familia que no estén de acuerdo con la distribución de los nuevos materiales educativos.

