Un adoctrinamiento es muy peligroso, afirma Arzobispo de SLP

Al igual que lo ha manifestado la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ante la gran controversia y evidente descontento que han dado a conocer diversos grupos sociales, como la Unión Nacional de Padres de Familia, e incluso los mismos docentes de diversas instituciones educativas tanto públicas como privadas, por los graves errores que se han señalado en el contenido de los libros de texto gratuito y que han señalado en las redes sociales y los medios de comunicación masiva, el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, indicó que es muy importante aclarar que la educación no se limita al contenido de unos libros, y sí es muy importante la presencialidad del maestro con el alumno y desde luego, de los padres con sus hijos para educarlos, porque nuestros niños y jóvenes, requieren de una educación integral pero basada en el presencialismo.

Enfatizó el jerarca católico: “Nuestros estudiantes, deben conocer una universalidad tanto de la ciencia como de los valores humanos, no una línea que se les marque o imponga, y es donde la Sociedad de Padres de Familia, autoridades gubernamentales educativas y docentes de todos los niveles educativos, historiadores, investigadores y expertos en cada tema, deben unir esfuerzos y a través del diálogo y ofrecer esa educación integral que tanto necesitan nuestros niños y jóvenes, de acuerdo a su edad y etapa de enseñanza-aprendizaje que van a cursar, precisamente porque ya están a punto de iniciar las clases de este nuevo ciclo escolar y no se pueden perder de vista los aspectos importantes que forman parte de la esencia formativa de los estudiantes, sobre todo en lo que respecta a valores, pues una sociedad se debe regir precisamente por valores, sino ¿qué sería de nuestra sociedad?”.

“Como Obispo hemos dado ya un mensaje de cara a este tema que ha causado controversias a nivel nacional, sin embargo, vemos que unos han hablado que es como un adoctrinamiento y eso sería muy peligroso, porque hay que dar el lugar a cada familia, debido a que la familia es la primera escuela en la fe y en todos los aspectos sociales, el lugar de la familia nunca debe perderse, --eso nos debe quedar muy claro--, porque los padres son los que tienen ese primer deber y esencial derecho: educar a sus hijos; no se trata de imponer antivalores a los niños y jóvenes, porque toda sociedad debe estar fundamentada en valores, esa es su esencia, porque los valores nunca deben perderse”, dijo el jerarca católico.

“Yo recuerdo en lo personal, como es que antes, mis maestros nos guiaban para no perder el civismo, la moral, los valores humanos, nos corregían con mucha sabiduría, amor y prudencia, de la mejor forma posible, nos inculcaban actuar con ética, nos orientaban con auténticos valores, no nos imponían antivalores. Un verdadero maestro enseña valores, no impone antivalores o adoctrinamiento, y eso nos debe quedar muy en claro, porque imponer ideologías o adoctrinamiento es muy peligroso, porque esa es tarea de los padres de familia”.

El líder espiritual, recordó como un maestro de escuela pública, con gran compresión y ternura, consolaban a un compañerito que había perdido a su papá, o a alguien que estuviera triste, el maestro siempre daba palabras de aliento y los motivaba a estudiar con alegría sana y gran entusiasmo, los maestros nos orientaban y guiaban para ser personas de bien, incluso ayudaban a superar la adversidad.

“Ojalá haya diálogo entre las diversas instituciones, porque ya está a punto de iniciar la formación académica en las escuelas y no pueden navegar con errores que tienen los libros de texto, que es un material sumamente importante, ya que se señaló que tienen errores en varias materias, no sólo es en la imposición ideológica o de adoctrinamiento, sino también en otros apartados, que desde luego –insisto-- no se pude imponer sin antes haber hablado con los padres de familia y sus representantes, con la Sociedad de Padres de Familia, y con las instituciones educativas que tienen la pedagogía para enseñar adecuada e integralmente, --no digo que el Gobierno no la tenga— sino simplemente que esos desacuerdos e inconformidades han afectado un diálogo, por lo que debió haber una elaboración del programa académico en conjunto, porque la sociedad la formamos todos, no se puede sacar a las familias ni a los expertos en cada tema, porque urge un fortalecimiento en la preparación integral de nuestros niños”.

FELICITACIÓN A LOS JÓVENES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Cada día 12 de Agosto, se celebra el Día Internacional de los Jóvenes, por lo que envío un saludo cordial muy especial y mis sinceras felicitaciones a todos los jóvenes. En acuerdo con los Obispos, la Pastoral Juvenil de México pusimos el Día Mundial del Joven Católico Mexicano, para pedir ese fortalecimiento, esa renovación de su vida.

Como pudieron ver en la redes sociales, que acaba de pasar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, ha sido una experiencia sumamente feliz, donde se reunieron jóvenes de las Diócesis de todo el mundo, y se comprometieron para seguir sirviendo a Cristo, viviendo su Evangelio, pues el Papa les expresó que Jesucristo está vivo y que les acompaña, que no tengan miedo conocerle, amarle y seguirle sin miedo, siendo así su vida será plenamente feliz.

“Entre otras frases muy profundas, el Sucesor de San Pedro les dijo a los jóvenes: “No se enreden en sus miedos, más bien amárrense en sus sueños hermosos, ustedes tienen la alegría de vivir, la energía, a creatividad, el gozo de sus aspiraciones, para que logren sus metas, planes y proyectos de servir a la sociedad de la mejor manera posible”.