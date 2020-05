Tras la pandemia, trabajadores inconformes tienen derecho a reclamar

Cuando pase la pandemia y retomen actividades las dependencias que atienden los temas laborales con toda seguridad habrá trabajadores que manifiesten sus inconformidades por despidos que ellos consideren injustificados.

“Es un tema que ya estamos viviendo, en lo que concierne a trabajadores afiliados a la CROM se les ha liquidado conforme a la ley, de manera ordenada y sin menoscabar ninguno de sus derechos, los compañeros están viendo que es un tema generalizado que no es de un patrón, no sabemos hasta dónde va a llegar, eso lo sabremos a partir de que retome labores la Junta de Conciliación porque hoy no hay estadísticas no están recibiéndose demandas entonces seguramente lo veremos a partir de que el Gobierno federal levante la contingencia”.

Así lo destacó el licenciado Cesar Arturo Lara Rocha, Secretario del Interior de la Confederación Regional Obrera Mexicana, (CROM), quien dijo que en el caso de que los trabajadores no estén conformes estarán en su derecho de reclamar.

“Ayudaremos a los trabajadores despedidos injustificadamente y los acompañaremos ante la autoridad, seguramente habrá una ola de demandas de aquellas empresas que se vayan a la quiebra y no puedan liquidar conforme a derecho a sus trabajadores, entonces sí, tanto el patrón tendrá que acreditar que no tiene dinero y el trabajador que fue despedido injustificadamente, es ahí donde tendrá que buscarse una solución tanto por parte del gobierno como de los sindicatos y el propio patrón”.

En cuanto a la conmemoración por el dia del trabajo que por la pandemia no se realizó el tradicional desfile de los diversos sindicatos, Lara Rocha dijo que esta conmemoración no se realizó en atención a las recomendaciones en materia de salud, sin embargo por parte de la Confederación y “por resguardar la salud de nuestros compañeros trabajadores hubo un mensaje en medios electrónicos de nuestro líder nacional donde nos hace una reseña de importancia de este día, de tenerlo en nuestras mentes y dejar en claro que no dejaremos de conmemorar este día que es importantísimo y que no puede dejar de conmemorarse, seguramente lo celebraremos hasta el próximo año según las condiciones de salud”.