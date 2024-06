Trabajan en prototipo de vacuna contra el Zika en la UASLP

Desarrollan un candidato de vacuna para el virus del Zika, que se transmite principalmente a través de mosquitos del género Aedes. Se trata de un trabajo de investigación que se ha evaluado de manera integral y rápida, por un grupo de investigadores que ha publicado sus hallazgos en el artículo “Rational designand production of a chimeric antigen targeting Zikavirus that induces neutralizing antibodies in mice” en una revista de prestigio internacional, por lo que el trabajo está considerado como un avance en el tema en cuestión.

Son Sergio Rosales Mendoza, Mauricio Comas García y Omar González Ortega del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina(CICSaB) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP), quienes están participando en este proyecto.

México está afectado por esta enfermedad y, aunque la incidencia no es tan alta como una epidemia o pandemia, está latente, “hace años este virus causó una alarma sanitaria en Brasil, por nuestra parte y en un corto tiempo, hemos logrado un prototipo gracias a la experiencia que nos derivó el caso del SARS-CoV-2”.

Este virus es relevante e interesante desde el punto de vista científico, ya que las mujeres embarazadas que reciben una picadura del mosquito pueden infectarse y el bebé que está en gestación tiene alteraciones en el sistema nervioso central, lo que causa microcefalias, que significa que el cerebro no termina su desarrollo, esto puede convertirse en una tragedia para la madre y para el bebé, por eso todos los esfuerzos que se hagan para atender este tema son más que necesarios.

Este proyecto ha ayudado a consolidar el grupo de investigación de la máxima casa de estudios con la capacidad de desarrollar prototipos de vacunas, esto ayuda a destacar en el ámbito científico internacional, ya que es lo que México requiere, que más grupos de investigación se fortalezcan y contribuyan a que nuestro país tenga pronto una autonomía para desarrollar y producir vacunas.