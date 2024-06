Vasectomía sin bisturí gratuitas en SLP; dónde y cómo sacar cita

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, llama a reforzar entre la población la importancia de cuidar la salud masculina y participar en la planificación familiar, concretamente en la adopción de un método permanente como lo es la vasectomía sin bisturí dirigida a la población masculina de 20 a 64 años de edad que tengan paternidad satisfecha o que no deseen tener hijos(a).

La dependencia estatal, cuenta con servicios de vasectomía, las cuáles poseen personal capacitado en esta técnica, lo que permite el acercamiento de este servicio a la población. Durante el mes de junio se están realizando jornadas gratuitas de vasectomías sin bisturí, mismas que se realizan mediante cita previa, en los siguientes números, para la capital y el municipio de Soledad comunicarse al Hospital General de Soledad al 4448546818 o 4443079191 con Rocío González; en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala marcar al Hospital General a los siguientes números 48888 24488 ó 48888 26993 con María de Jesús Villanueva; en la Jurisdicción Sanitaria número III de Villa de Pozos mayor información al 44 44 99 84 20 ext. 24715 con Angélica Nieto; y en la Jurisdicción Sanitaria de Ciudad Valles, se debe llamar al Hospital Básico Comunitario de Tamuín al 4811434061 con Paula Monzón.

Para realizar la vasectomía no se requiere estar hospitalizado, este procedimiento no afecta el comportamiento sexual y no representa ningún riesgo para la salud. La vasectomía es para aquellos hombres que desean compartir la responsabilidad de planificar y cuidar a sus parejas, es un procedimiento ambulatorio (sin hospitalizar), que consiste en el corte y ligadura de los conductos deferentes para evitar el paso de los espermatozoides, se utiliza anestesia local, es rápido, seguro y gratuito.