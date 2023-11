Trabajan en "paleta vegetal" para el Centro Histórico de SLP

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, aseguró que su administración sigue avante con el plan de hacer al Centro Histórico más accesible, cuyo proyecto espera tenerlo listo en 2024.

“Es un plan sólido, técnico, para volver el Centro Histórico cien por ciento accesible y eso está contemplado el presupuesto de 2024”, señaló.

A través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) se realizan mesas de trabajo del proyecto de Accesibilidad en Plaza de Armas en el Centro Histórico de San Luis Potosí, en las que han participado diferentes direcciones municipales, así como instituciones estatales y federales, y comerciantes y vecinos.

Aunque no detalló si en ese proyecto se ha planteado la peatonalización de algunas calles del centro de la ciudadanía, Galindo Ceballos señaló que se ha enterado en medios de comunicación de la propuesta del secretario de Turismo estatal, Juan Machinena Morales, de cerrar al tráfico calles como Aldama, o una sección de la avenida Constitución, para conectar la alameda “Juan Sarabia” con el Centro Histórico.

El funcionario estatal habría dicho que el Presidente Municipal estaría enterado de la propuesta.

Sin embargo, “no me ha llegado algún documento o propuesta. Ideas hay muchas, pero deben pasar por análisis de INAH, de vialidad: creo en la peatonalización pero también en la planeación.

Cabe recordar que Machinena Morales \u0009ha insistido en la peatonalización desde que se colocó como coordinador del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí, y señalado que la propuesta incluye las calles de Aldama, Manuel José Othón, Villerías, Guerrero, Madero y un tramo de Carranza.

Recientemente, el IMPLAN fue distinguido con el primer sitio en la primera edición de los Premios del Instituto de Accesibilidad (IDA) 2023gracias al proyecto “Mejora de la Accesibilidad Plaza de Armas San Luis Potosí”.

Asimismo, se trabaja en la elaboración de la “Paleta Vegetal para el Centro Histórico”, con el objetivo de ordenar la vegetación de la zona, y contar con especies adecuadas, tomando en cuenta factores como su altura, el que no requieran mucho consumo de agua, que sus raíces no quiebren el pavimento, que sus ramas no representen una dificultad para la visión de conductores o peatones ni que afecten el entorno, entre otros.