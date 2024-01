Trabajadores del H. Central de SLP piden ayuda en Change.org

Como personal del Hospital Central de San Luis Potosí, enfrentamos una lucha constante para brindar atención médica eficiente a todos los pacientes que acuden en busca de ayuda. Este hospital es un referente estatal y regional en la atención a pacientes, especialmente aquellos que carecen de derechohabiencia. Sin embargo, nuestra capacidad para proporcionar este servicio vital está siendo socavada por la falta crónica de insumos y medicamentos.

Lo anterior, forma parte de la solicitud que hacen trabajadores del nosocomio “Dr. Ignacio Morones Prieto”, ante la organización Change.org, dónde están solicitando firmas para Concientizar a la población y a las autoridades de lo que está ocurriendo.

La solicitud es levantada por una trabajadora de nombre Claudia Peña, y aunque intentamos entrevistar de este tema a la actual líder sindical de los trabajadores de ese nosocomio, Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, no contestó al llamado de este medio de comunicación.

En la solicitud de este portal internacional se indica que el Hospital Central es el principal proveedor de atención médica en nuestro estado. A lo largo del tiempo, se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que buscan tratamiento y cuidado. Pero sin los insumos necesarios y medicamentos adecuados, nuestra capacidad para brindar esta atención se ve seriamente comprometida.

“Aunado a esta situación, se encuentra nuestra situación laboral, siendo el único hospital del sector salud del Estado, en donde los médicos no tenemos prestaciones de acuerdo a las condiciones generales de trabajo de la secretaria de salud y por consiguiente los médicos no tenemos una jubilación. La salud no puede ser una cuestión negociable ni puede depender del presupuesto asignado. Es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado a todos sin distinción alguna”.

Por lo tanto, exigimos al Gobierno Estatal que garantice la provisión oportuna y suficiente de insumos médicos y medicamentos al Hospital Central, así como el cumplimento de las garantías laborales para el personal médico. Solo así, podremos continuar con nuestro trabajo vital: proteger la salud y el bienestar de todos nuestros pacientes.

“Firmen esta petición si están con nosotros en esta lucha por una mejor asistencia sanitaria en San Luis Potosí”.