Trabajadores del Cobach SLP se manifiestan por falta de pagos

En las diversas zonas del estado, cientos de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores, de Colegio de Bachilleres, SITCB, cumplieron la promesa de manifestarse debido a que no les han pagado la quincena 23 y 24, tampoco el aguinaldo, prima vacacional, incremento salarial 2023 y su retroactivo, así como otras prestaciones.

Ramón Trejo Rivera, secretario general del SITCB, ingresó junto con unos 500 docentes y administrativos por la plaza de Los Fundadores hacia la Secretaría de Finanzas de gobierno del Estado, SEFIN, para posteriormente plantarse en la entrada principal de Palacio de Gobierno, para plantarse ahí en demanda de su salario.





Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Esta marcha se extiende por todo el territorio potosino, a los inconformes se les veía cargar pancartas en donde se lee: "Exigimos respeto a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo", "Exigimos pagos y prestaciones, exigimos prestaciones al 100 por ciento, Cobach", "Queremos nuestro sueldo", entre otros.

"Nos estamos manifestando aquí en finanzas porque ni siquiera nos han pagado la quincena, somos cerca de dos mil (mil 400 sindicalizados y 600 de confianza) trabajadores que no hemos recibido ni la quincena y somos cabeza de familia. No es justo nuestro contrato colectivo marca que nos tienen que pagar el día 14 y no se ha pagado y aparte tenemos los pagos pendientes de los aguinaldos y demás prestaciones".





Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Lamentó esta situación porque atienden a cerca de 32 mil alumnos y por eso llegaron hacia Palacio de Gobierno para que les paguen las prestaciones que les deben, porque afirman que no son trabajadores de segunda y siempre han estado a la altura de las necesidades de la educación potosina "nosotros exigimos que el Secretario de Finanzas radique el dinero el día de hoy".

Menciona que primero buscarán los diálogos, pero de no pagar este adeudo tienen contemplado tomar otras estrategias al interior del Estado, mismas que van a trabajar con los representantes de los colegios "creo que a nadie le conviene esa situación y por eso estamos aquí hoy en día, para poderlo resolver de la mejor manera. Hasta ahorita solo se nos acercaron dos personas de Gobernación que afirman que buscan una mesa de diálogo para resolver esta situación".

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Los quejosos aseguran estar en la mejor disposición y paciencia a que el pago se concrete, sin embargo fueron informados por la dirección general de Colegio de Bachilleres que no cuentan con los recursos para pagar ninguno de los rubros anteriores, por lo que convocaron a esta protesta donde hacen patente su inconformidad por la lesión de sus derechos laborales por parte de quienes sin importarles el daño a su patrimonio retrasan los sueldos de los miles de trabajadores de los educación adscritos a este subsistema y manifestaron que es su derecho la libre manifestación, por lo que exigen que se paguen los salarios ya devengados, así como las prestaciones correspondientes.

Así se unieron trabajadores de la Huasteca Norte, Centro, Sur, Zona Media, en la Glorieta Hidalgo de Ciudad Valles.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

También los trabajadores de la Zona Altiplano, Periferia y Capital en la Plaza de los Fundadores liderados por Ramón Trejo Rivera.

"La verdad y estamos hartos de esta situación porque todo el tiempo nos lo están atrasando, hasta el día de hoy estamos a 15 y no nos han pagado, así que no tenemos para despensa imagínese, yo vengo desde Tamazunchale, soy madre de familia y ahorita no tengo ni para el arroz", expresó una de las inconformes.

Otro sostuvo "al día de hoy, todavía no salimos de vacaciones, varios de los compañeros tienen que viajar al interior, estamos por cerrar el semestre y tenemos todavía gastos con nuestras familias, y con nuestros mismos trabajos, necesitamos ese dinero para cubrir las necesidades económicas".

Bajo el grito "Ni un paso atrás", se quedaron apostados pegando cartulinas en la rejas que tienen colocada a las afueras de Palacio de Gobierno, esperando un avance en esta situación, este 15 de diciembre. No les importó el frío para salir y exigir sus demandas.

Se informó que lograron tener una mesa de diálogo con el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Omar Valadez con quién acordaron ver la manera de ir solventando el déficit actual.