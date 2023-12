Comercio potosino, en alerta por circulación de billetes falsos

La temporada decembrina es aprovechada por los delincuentes para introducir billetes falsos, por lo que organismos empresariales alertan a sus agremiados para que estén atentos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías, indicó que en esta temporada, los delincuentes aprovechan que hay mayor flujo de dinero, para introducir billetes falsos, los que más circulan son de 200 y 500 pesos, sin embargo también los hay de 100 y de 50 pesos.

Mencionó que este delito ha ido en aumento con el paso de los años, pues incluso los criminales tienen cada vez mejor tecnología y los billetes falsos son casi idénticos a los reales, al grado de que hay ocasiones en que ni las máquinas ni las plumas especiales los detectan, “tenemos varias formas de detectarlos, hasta con agua o en tinta, se moja una punta y se arruga como cualquier papel; uno tiene que garrar habilidades para poder detectarlos”.

Reprochó que además, este delito ha crecido porque no es sancionado, pues mencionó que por ejemplo, hace alrededor de 8 meses él retuvo a una persona que le dio un billete falso, y lo presentó ante la autoridad, eran tres policías municipales, pero le dijeron que no podían hacer nada porque no habían atestiguado que esa persona hiciera uso del billete falso, y se limitaron a quitarle el billete, romperlo y tirarlo a la basura.

Manifestó que así como ese, han detectado varios casos en este año, inclusive tienen identificados a tres hombres y tres mujeres jóvenes que “andan entregando billetes falsos”, pero ante la inacción de la autoridad, lo que hacen los comerciantes es avisarse entre ellos, y con las cámaras de vigilancia de los negocios toman fotografía de esas personas para enviar alertas, “eso nos ayuda un poquito, pero se van del Centro a las colonias y allá andan dando billetes falsos”.

Narró que incluso, en una ocasión uno de estos delincuentes le ofreció en venta un paquete de billetes falsos de 500 pesos, “a ese descaro llegó”, por lo que indicó que mientras no haya un castigo severo a este delito, seguirá en aumento, “que sean castigos severos no multas, con una multita salen y a robar de vuelta”.

Por separado, Fernando Díaz de León Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), coincidió en que esta temporada es necesario estar alertas ante la circulación de billetes falsos, y aunque hasta el momento no ha tenido reportes de los agremiados, recomendó privilegiar el pago con tarjeta o por transferencia bancaria, pues una vez que se recibe un billete falso, aunque el comerciante lo reporte al banco, significa una pérdida.