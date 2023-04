Trabajadores buscan echar abajo contrato colectivo en Goodyear

Un salario tres veces menor y prestaciones inferiores, son lo que evidencia que hay un “contrato de protección” en la empresa Goodyear, acusaron trabajadores del sindicato independiente, quienes advirtieron que van por el “no” en la legitimación del contrato colectivo de trabajo.

Luego de que el 23 de abril se llevó a cabo la votación para legitimar el contrato colectivo de trabajo en la empresa Goodyear de San Luis Potosí, y fue suspendida al “extraviarse” la urna con los votos por más de 15 minutos, trabajadores que buscan integrar un sindicato independiente, señalaron que el próximo 7 y 8 de mayo se repondrá el proceso, en el cual se busca anular el contrato colectivo al considerarlo un contrato de protección.

Recordaron que el contrato colectivo fue firmado en 2015 por el sindicato “Miguel Trujillo”, cuando aún no iniciaba labores la empresa llantera y por ende, no había trabajadores, además, quienes ahí laboran no lo conocieron hasta este año debido a que es uno de los requisitos para llevar a cabo la legitimación.

Gustavo Israel Soto Cuevas, trabajador de la empresa, indicó que algunas de las diferencias entre el contrato colectivo que los rige, y el Contrato Ley de la Industria Hulera –que buscan se aplique en la empresa- es que el contrato colectivo establece 29 días de aguinaldo, mientras que el contrato ley señala 44 días; el contrato ley establece una jornada laboral de 40 horas a la semana, y ellos trabajan 48 horas, entre otras; así mismo, el salario promedio en Goodyear es de 450 pesos al día, mientras que en Continental –que se rige por el Contrato Ley- es de mil 200 pesos.

En ese sentido, señalaron que en realidad debería declararse nulo el contrato colectivo y no someterse a consulta, por lo que indicaron que si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “no se atreve a tomar esta decisión”, entonces serán los trabajadores quienes lo hagan al emitir su voto en contra de la legitimación.

Es por ello que en estos previos a que se reponga la votación, tendrán reuniones con sus compañeros para brindarles información; además se prevé que esta nueva consulta se cuente con más observadores para evitar que haya irregularidades nuevamente.

También informaron que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado México-Estados Unidos-Canadá ya investiga el caso luego de que presentaron una denuncia por lo ocurrido, y están a la espera de que también la Secretaría del trabajo haga lo conducente, sobre todo que se finquen responsabilidades por el “robo” de la urna.