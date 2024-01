Trabajadores bloquean acceso a termoeléctrica de Villa de Reyes

Trabajadores cierran el acceso a la termoeléctrica de Villa de Reyes debido a que desde hace un mes no se les está pagando, denuncian que la empresa contratista no ha hecho pagos por un monto de un millón y medio de pesos. Son decenas de potosinos y de otros estados de la República Mexicana quienes están siendo afectados.

Una de las trabajadoras afectadas, explica que desde hace cuatro semanas las empresas contratistas del proyecto de construcción de la central de ciclo combinado en la Central Termoeléctrica de Villa de Reyes no les han pagado a los trabajadores, se trata de la empresa española TSK (en sociedad con Mitsubishi), que a su vez, fue subcontratada por la empresa ICISA.

Son alrededor de 200 trabajadores los que no han recibido pago por su trabajo, debido a que tienen problemas con el Servicio de Atención Tributaria, SAT, presuntamente por el concepto de evasión de impuestos y por ese motivo les tienen bloqueadas las cuentas.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

A la manifestación se sumó el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM, en solidaridad con estos trabajadores que debieran recibir pago semanal y que en la actualidad no tienen ni para comer y tampoco para mandar dinero a sus familias, ya que muchos provienen de otros lugares del interior.

El proyecto de construcción de la termoeléctrica lleva aproximadamente 2 años en proceso, y se trata de una obra de suma importancia porque pretende ser inaugurada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador antes de dejar el gobierno de la República Mexicana. Al parecer se trata de una obra más eficiente porque va a utilizar gas natural

"Comentan que la empresa TSK ha pagado a ICISA, pero esta empresa tiene cuentas bloqueadas por un problema en el SAT y hasta que no arregle el problema, la compañía de manera directa no pagará a los trabajadores y a su vez está afectando a las personas que están directamente contratadas. El sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, consideraron efectivo que hiciéramos el bloqueo y por eso se solidarizaron con nosotros".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Actualmente están cerrando el acceso dos de la termoeléctrica, que es donde entran los trabajadores a laborar "el hecho de no hacer nada, generará muchas pérdidas para las empresas, porque se generan retrasos y van a tener que pagar a la gente aunque no se labore.

Tras realizar este paro de labores desde las 5 de la mañana comentan que la empresa se acercó con ellos para decirles que a las 12 del día de este martes 23 de enero quieren hacer una para llegar a un acuerdo de la forma de pago de este adeudo, encuentro que sostendrán después de haber consultado la manera en que pueden pagar, aún así se les indica que la entrega del salario se les pudiera hacer hasta el próximo viernes.

Para ellos, la situación es complicada porque se trata de personal que no solamente habita en el municipio potosino de Villa de Reyes, sino también de la Huasteca Potosina, de los estados de Veracruz, Puebla, del Estado de México y de otras entidades del país.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Los afectados están sumamente preocupados porque al parecer hay información de que la empresa ICISA de carácter nacional, ha dicho que se va a retirar de la obra porque presuntamente tiene graves problemas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, no solamente en San Luis Potosí sino en lugares como Mexicali, Manzanillo, El Sauz donde También tienen proyectos "en esos lugares también están en la misma situación, solo que aquí en Villa de Reyes, decidimos presionar porque hay muchas pérdidas, no se está construyendo se tiene que pagar al personal y porque en su mayoría, la gente es foránea ya cuatro semanas sin recibir un sueldo, no tienen posibilidad de permanecer más tiempo aquí y además tienen que mandar recursos a sus hogares pagar renta y alimentos".

Insiste en que TSK al ser el cliente directo de CFE y responsable de las subcontrataciones, se niega a dar una resolución del pago, ya que estaba enterado de esta situación desde hace semanas de la situación, por lo que refieren que en caso de no tener respuesta satisfactoria para esta problemática vigente, van a continuar el día de mañana con el bloqueo y paro de actividades de la construcción de esta nueva central de ciclo combinado.