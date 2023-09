Toman instalaciones de la dirección de Pensiones del gobierno de SLP

Maestros potosinos tienen tomadas las instalaciones de la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado, porque no les han pagado el Bono de Permanencia, arremeten con mantenerse en el plantón día y noche, sino se dispersan 38 millones de pesos que les deben a 400 maestros potosinos.

No soltarán las instalaciones hasta que la Secretaria de Finanzas le deposite a la Dirección de Pensiones para que les haga el pago correspondiente a los docentes que se manifiestan, pues dicho recursos se los deben desde inicios de este mes de septiembre.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

El cierre de las oficinas de pensiones comenzó a las 8 de la mañana del miércoles, por parte de un pequeño grupo de maestros, encabezados por Neftalí Delgado, quienes colocaron pancartas en las oficinas exigiendo este pago que les corresponde y que no ha llegado a tiempo.

Se lee: "Exigimos iniciativas del gobierno del Estado para incluir en el próximo presupuesto, el pago de 800 millones para pago de jubilados, Bono de Permanencia y préstamos a corto plazo", "Exigimos nuestro Bono de Permanencia hoy", "Exigimos préstamos a corto plazo y bonos de permanencia a tiempo", "Finanzas, ponte a mano con la deuda de 900 millones", "En Finanzas están acostumbrados a no pagar a tiempo el Bono de Permanencia", "Sí Finanzas pagara la deuda de 900 millones a Telesecundaria, se alcanzaría para Bono de Permanencia y jubilados".

En entrevista, señaló que el Bono de Permanencia es el pago correspondiente a tres meses de trabajo, y que se los deben debido a que no se jubilaron, pues sí lo hicieran, estarían generando un grave conflicto para la entidad potosina, porque de pagar 1500 pensiones tendrían que pagar 2500 y en esas circunstancias, el Estado entraría en una fuerte crisis financiera, incluso no podría pagar todas las pensiones.

"No nos han pagado el Bono de Permanencia a alrededor de 400 maestros de Telesecundaria que debieron haberlo hecho desde el viernes pasado 1 de septiembre, cuando vimos que no lo hicieron, tuvimos la determinación de tomar Pensiones, porque sino, nunca nos van a pagar, son cerca de 400 maestros a quienes les tienen que pagar. Finanzas nos comentaba que ya tenían 30 millones de pesos y faltaban ocho desde el lunes pasado, pero no han dispersado ninguna cantidad a los maestros, parece ser que les importa poco que tomemos las instalaciones y perjudiquemos a la gente que viene del interior del Estado a hacer sus trámites, lo lamentamos mucho pero si no es a base de presiones no nos van a pagar".

También están pidiendo que el Estado se regularice con el adeudo de 900 millones de pesos a los maestros de Telesecundaria, inclusive mencionan que si se pagara al menos una cuarta parte de esto, tendrían préstamos para ellos, ya que ni siquiera tienen acceso a este tipo de beneficios, tal y como los tienen, el resto de los burócratas potosinos.

"Nosotros exigimos que nos paguen y si no lo hacen, no nos vamos a quitar. Este es un bono que nos dan a los maestros que tenemos 28 o 30 años de servicio para que no nos vayamos a jubilar, nos dan ese Bono de Permanencia de tres meses para que tengamos esa prebenda y no nos jubilemos, porque sí lo hacemos todos de un junto, tronaría más rápido y se descapitalizaría aún más Telesecundaria, se imagina si con 1500 jubilados el gobierno no puede, con mil más, de dónde pagaría, es un Bono equivalente al pago de tres meses de cada maestro".

Aseguran que no quieren perjudicar a nadie, sin embargo tienen que hacerlo para presionar y recibir su pago completo "nos vamos tranquilos hasta que nos depositen, mientras tanto aquí no hay servicio".