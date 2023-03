Todo lo que debes saber previo a la marcha del 8M

¿Es la primera vez que acudes a una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Aquí te damos algunas recomendaciones para que te sumes al movimiento y vivas la experiencia junto a las activistas, tus amigas y en una misma voz coreen “Vivas y Libres nos queremos”.

El colectivo “Movilización Vivas nos queremos San Luis Potosí” emitió recomendaciones para asistir a la marcha; la cita es en el Jardín de Tlaxcala a las 3:30 pm y darán inicio a la marcha a partir de las 4:00 pm; sin embargo, puedes unirte al contingente en cualquier punto de la ruta.

¿Qué debo llevar?

Lo primero que debes saber es que el trayecto es muy largo; por lo que se recomienda asistir con tenis o calzado cómodo, usar protector solar, gorra, cubrebocas, o bien, alguna prenda que te proteja del sol. Procura tener batería y saldo en el celular, por si en algún punto te separas de tus acompañantes.

En la medida de lo posible evita llevar bolsas o mochilas grandes, lleva solo lo necesario para hacer más cómodo el recorrido. También puedes llevar pancartas, mantas, pañuelos en tonos verde (si apoyas el movimiento para la interrupción legal del embarazo) o morado, que es el tono principal del movimiento.

Incluso, si llegas temprano, puedes adquirir paliacates y estampas con las chicas de los colectivos; los fondos recaudados se utilizan para apoyar a mujeres en situaciones de violencia o vulnerabilidad.

¿Qué debo hacer?

Mantente siempre junto al colectivo y tus acompañantes; no hagas caso a provocaciones o comentarios de personas que desaprueban el movimiento; comparte tu ubicación en tiempo real con personas de tu confianza y si deseas realizar alguna intervención, no olvides cubrir tu rostro y cabello, así como tatuajes en caso de tenerlos; si no deseas participar en las intervenciones puedes continuar la marcha, pero evita tomar fotografías o videos de los rostros de quienes se pronuncian.

¿Qué contingente debo seguir?

Es muy importante conocer el acomodo de los contingentes; en San Luis Potosí se ordenan de la siguiente manera: primero las familias víctimas de feminicidio; después las madres cuidadoras e infancias; seguido por las mujeres con discapacidad; las mujeres acompañadas de infancias con discapacidad; mujeres de la tercera edad; otros grupos.

Evita llevar acompañantes hombres, pues no se permite que participen en las actividades y se les pedirá que se mantengan fuera del perímetro de la marcha.