Tendría que estar abierto el CJM durante contingencia: activista

El Centro de Justicia para Mujeres (CJM) tendría que estar abierto durante esta contingencia sanitaria, en donde ya se ha visto un aumento en la violencia debido al encierro, indicó Arely Torres Miranda, activista e integrante de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

La activista destacó que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y al último diagnóstico generado dentro a la Alerta de Violencia de Género, "el hogar es el lugar más peligroso" para las mujeres, ya que es ahí donde se da la mayoría de los casos de violencia.

En ese sentido, manifestó que ahora que nos encontramos en una contingencia sanitaria que obliga a restringir las actividades diarias, hay mujeres que se han visto obligadas a convivir con maltratadores, lo que aumenta el riesgo a que sean víctima de violencia, "afortunadas somos las que encontramos en nuestros hogares un lugar seguro para estar, pero no para todas es así".

Debido a ello, dijo considerar necesario que los Centros de Justicia para Mujeres permanezcan abiertos durante esta contingencia sanitaria, pues aunque se dice que está en servicio durante las mañanas, al pasar por las oficinas se encuentran cerradas y en la puerta sólo tiene un aviso que recomienda llamar al 911, "a todas las mujeres nos ha tocado la desfortuna de llamar al 911 y no recibir ayuda, a veces acuden y a veces no (los oficiales), no está siendo suficiente".

Torres Miranda acusó que "nos siguen dejando a las mujeres esta responsabilidad que es del Estado, de garantizar nuestra vida y nuestra libertad".