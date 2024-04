Tec de Monterrey campus SLP inaugura su Media Center

En el edificio número 1 del Tec de Monterrey, campus San Luis Potosí, fue inaugurado el Media Center que fue creado para las carreras creativas que tienen en este sistema educativo de carácter privado. Tres personalidades de la industria de la comunicación fueron los invitados especiales para la reciente apertura.

Participaron en el Panel de Ponentes en la Industria Creativa, Luis Carlos Fuentes, escritor, guionista y cineasta, Gilberto Solís Aguirre, director general de Mg Radio, y Leyre Hurtado, comunicóloga en medios digitales.

Hablaron del compromiso social que tienen actualmente las personas que están detrás de una red social, además de la importancia de la creatividad en los medios de comunicación, las ideas son hoy más que nunca potencial económico, también sugirieron entender que los medios de comunicación se deben hacer responsables de lo que dicen y opinan.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Se ejemplificó que los medios tradicionales como la radio y la televisión, no van a desaparecer ya que siempre se ha dicho que así lo harán, frente a la llegada del internet, pero no ha sucedido a pesar de que ahora dominan las multiplataformas.

“Pensaban que iba desaparecer radio, nos han dado por muertos desde hace varios momentos, estamos simplemente en otras realidades que en esencia no cambia mucho, cambian las plataformas, por ejemplo los podcast no es otra cosa que la radio hecha por una sola persona, esa es la realidad. Al final de cuentas, para mí lo que estamos perdiendo es entender un poquito más de los mercados de otro tipo de audiencias, porque es el verdadero reto en esta migración de lo análogo a lo digital. Está en el poder dominar las plataformas. El tema de comunicación, hoy en día ya no es como antes, por ejemplo el cine, la iluminación, lo acústico, ya todo está revuelto, esa es la realidad, entonces el reto está en entender los mercados para poder vender más y mejores contenidos”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Para los expertos en medios de comunicación hoy en día es cada vez es más fácil la comunicación, porque todos cuentan con un celular y cualquiera puede producir un gran contenido “pero lo importante es saber contar esas historias, esos mundos que imaginas, creas, le das un sentido y que necesitamos como seres humanos, transmitir y compartir con los demás para darles un sentido, acuérdense que una obra de arte no es obra de arte hasta que un espectador le da ese sentido”.

En la comunicación importan las habilidades y las estrategias “en cualquier carrera, sin duda nos puede ayudar a llegar hacia donde queremos estar, la dedicación, el tiempo que ustedes realmente le dedican a sus estudios, qué ven, qué consumen. Yo enfatizo mucho, de qué se nutren y por supuesto el desarrollo de sus habilidades no solo las habilidades especializadas de su carrera, si no estás habilidades que hemos venido platicando que tienes que ver con el trabajo en equipo, con la responsabilidad con el compromiso con el saber entender al otro”.

A los estudiantes del Tec de Monterrey les pidieron hacer un poquito más de lo que les toca hacer, “desde que estás estudiando y queda un poquito más, el que hace un poquito más a mí me toca mucho escuchar, no es que a mí me contrataron para esto, el que hace esto, termina brillando y termina avanzando”.