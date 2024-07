El PRI necesita una fumigación: Lorena Piñon Rivera

Aficionada al box, la veracruzana Lorena Piñón Rivera decidió subirse al ring para disputarle la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Alejandro Moreno Cárdenas. Pero ante el control que Alito ha demostrado tener de los órganos internos del partido, la diputada federal deberá demostrar que su postulación es real y no sólo en calidad de sparring.

¿Qué les responde a quienes han dicho que su candidatura es una comparsa para legitimar el proceso interno, pero que en realidad ya está decidido el triunfo de Alejandro Moreno?

Por supuesto, rechazo categóricamente estas afirmaciones. Es realmente lamentable que se intente deslegitimar mi candidatura con especulaciones infundadas. Mi registro como candidata a la presidencia nacional del PRI es el resultado de mi propia trayectoria, mi visión y mi compromiso con el partido.

Desde niña iba a recorrer los mítines con mi abuelita, ella era líder seccional del PRI y me inyectó ese amor por mi país y por mi partido. Entonces, escuchar o leer ese tipo de comentarios lo único que me dejan claro es que, como mujeres, debemos seguir rompiendo techos de cristal.

De 40 años, sobrina-nieta de Vicente Lombardo Toledano, Lorena Piñón participa por segunda vez en una carrera por la presidencia del partido. La primera ocurrió en abril de 2019, cuando contendió contra el propio Alito Moreno, Ivonne Ortega y José Narro Robles.

Más curtida en las batallas partidarias, la originaria de San Rafael, Veracruz, sostiene que en caso de encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, lo primero que hará es “fumigar” al partido.

¿Usted personalmente estaría a favor de refundar el partido, cambiarle el nombre, los colores y el logotipo?

Mira yo crecí con este partido que tanto amo y adoro. Yo creo que el PRI no es un partido malo, al contrario, el PRI tiene los mejores estatutos, la mejor declaración de principios y una base sólida; si dependiera de mí no le cambiaría ni nombre ni colores, el PRI es el PRI, no existiría un México sin un PRI, entonces yo sí creo que es importante preservar los colores y preservar el nombre.

Lo que se tiene que cambiar de fondo es la gente que ha hecho tanto daño, yo lo que sí haría sería una fumigada a profundidad de toda esa gente que tenga cualquier indicio de que ha traicionado nuestros estatutos, que ha traicionado nuestra declaración de principios y que no ha defendido a nuestro partido; a esa gente que sirve de esquirol apoyando al gobierno actual de Morena, a toda esa gente yo la expulsaría, necesitamos un PRI limpio.

La entrevista con Lorena Piñón se realizó el 24 de julio, justo el día en que arrancó el breve periodo de campaña para ganarse el apoyo de los consejeros políticos nacionales, quienes votarán por el dirigente nacional el 11 de agosto.

En el perfil de sus redes sociales, Piñón Rivera se autodescribe como abogada, feminista e “hija de Dios”, aunque el chamuco parece invadirla cuando se le mencionan nombres de priistas distinguidos, entre ellos algunos expresidentes, quienes han impugnado los cambios a los estatutos del PRI.

Dulce María Sauri Riancho...

Si gano la elección, lo que haré de inmediato es expulsarla del partido, ella está inmiscuida en todo ese tema del Pemexgate (el desvío de recursos de Pemex para financiar la candidatura de Francisco Labastida Ochoa), que por su culpa perdimos en 2000.

Enrique Ochoa Reza...

En 2018, cuando él era presidente del PRI, dejó abandonado al partido a media campaña por todos sus escándalos. Y ahora, de la nada, sin haber movido un dedo en la pasada elección, viene a impugnar nuestro proceso interno. Yo nunca lo vi apoyando absolutamente a ningún candidato priista, y ahora con qué cara viene a estar opinando. Ellos son a los primeros que, llegando, me dedicaría a expulsar, por traidores al partido.

Francisco Labastida...

Labastida es el peor candidato presidencial que hemos tenido en la historia y por su culpa perdimos. Con qué cara viene ahorita a andar decidiendo, tomando decisiones a favor del PRI, si esa gente quisiera apoyar al PRI hubiera acudido a las asambleas; ellos nada más se dedican a ser esquiroles del gobierno y a andar de ‘quedabién’ con Andrés Manuel, y es lo único que les interesa.

Manlio Fabio Beltrones...

Bueno, al menos Manlio sí se atrevió a caminar su estado. Él tendrá sus opiniones, son muy respetables, pero con respecto a los otros que no apoyaron, que no caminaron, que no hicieron absolutamente nada por el PRI, no tienen ningún derecho a estar opinando. La militancia lo que me pide es que cuando llegue de presidenta, expulse a esos que no sirven de nada al partido y que nada más se la pasan vociferando.

Han sido tantas las derrotas de Alito Moreno que, en teoría, no debería ser difícil derrotarlo, ¿no le parece?

A mí lo que me interesa es convencer a los consejeros políticos con mis propias propuestas. Esta última época, siendo opositores de Morena, realmente ha sido algo muy complicado; antes todo era mucho más fácil cuando el gobierno estaba de nuestro lado. Pero la debacle empezó, no ahorita, no hace cinco años, la debacle empezó tiempo atrás. Quienes estuvieron en diferentes cargos dentro del gobierno de Peña Nieto le fallaron al pueblo de México, los cegó la corrupción y por culpa de ellos empezó la debacle del PRI.