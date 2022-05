Taxistas inconformes se manifiestan afuera del Poder Judicial de la Federación

Taxistas se manifiestan en el Poder Judicial de la Federación, se trata del movimiento nacional taxista, que se manifiesta inconforme porque se entregarán concesiones de taxi a mujeres qué incumplen con la antigüedad necesaria para adquirir este permiso de trabajo oficial.

Provenientes de diversos estados de la república acudieron al poder judicial de la federación para apoyar el movimiento de los taxistas potosinos quienes se quedaron en plantón para inconformarse con el Poder Judicial de la Federación, ante los últimos resolutivos en dónde han destacado que apoyarán al género femenino con estas concesiones.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Se encuentra en San Luis Potosí, Ángel Morales, vicepresidente del Movimiento Nacional Taxista, quien en otras ocasiones ha estado participando en marcha que demuestran la inconformidad qué existe porque se entregarán concesiones a personas que apenas se incorporan al servicio.

José Crispín Segura Lara, ruletero local argumenta que la inconformidad que tienen se fundamenta en que se entregarán casi dos mil concesiones en San Luis Potosí y de esas más de 900 serán para mujeres, ellos interpusieron un amparo para que esto no ocurra, ya que menciona muchas de las inscritas no saben manejar, no cuentan con licencia de conducir, ni tampoco con la experiencia, simplemente son familiares de algún taxista que ya cuenta con una concesión.

El amparo fue rechazado el pasado 4 de mayo y la autoridad federal les notificó que entregar a las concesiones a mujeres y por eso se apostaron el día de hoy en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación intentando presionar para que esto no ocurra.

Son cerca de 200 taxistas los que se encuentran manifestándose en estos momentos y advierten que continuarán con sus movilizaciones en caso de que se cometan ilegalidades en este proceso.