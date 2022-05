Olga, chofer por decisión propia desde hace 24 años

“En el taxismo, el que le sabe le sabe y a pesar de las plataformas y las aplicaciones siempre hay trabajo, eso sí hay que trabajar de 7 de la mañana a 8 de la noche”.

En uno de los días más calurosos de la presente temporada, en el horario cuando el sol cae a plomo, pudimos platicar con Olga, chofer de la unidad 3312 del servicio concesionado, quien trabaja frente a un volante desde hace 24 años.

Simplemente me gusta mucho mi trabajo y aquí sigo desde hace tanto tiempo, expresó a El Sol de San Luis, “empecé hace 24 años, durante los cuales, bendito sea Dios, no he tenido ningún suceso relacionado con mi desempeño”.

Reconoció que son tiempos difíciles para la mujer, “pero a pesar de que muchas compañeras han pasado por dificultades, yo no”.

Olga decidió no ser madre de familia, con respecto a su decisión refirió de nueva cuenta el amor que le tiene al oficio de chofer, “me gusta mi trabajo, a lo mejor eso fue lo que me animo a manejar, por eso ando aquí”.

Esa pasión no es gratuita, le viene de familia, ya que su padre y hermanos trabajan en lo mismo, “mi papá siempre tuvo su concesión, hoy ya tengo la mía y mis hermanos actualmente rentan, pero trabajan en lo mismo”.

Con respecto al amparo que mantiene detenido el proceso de entrega de concesiones, opinó que “eso está muy mal, yo digo, porque yo como persona y como mujer tuve que esperar 19 años para vía de que me otorgaran una concesión, como para que se les den a las mujeres, solo porque son mujeres, no se vale”.

Añadió que ella estaría más de acuerdo en que los anhelados permiso “se peleen conforme a derecho con otros choferes, ya sea hombres o mujeres, pero por la antigüedad, ahí también va el derecho de la mujer, pero siempre y cuando también comprueben sus años al volante”.

Aunque el taxismo se divide generalmente en dos turnos, de 4 de la mañana a 4 de la tarde y de 4 de la tarde a cuatro de la mañana, Olga presumió que ella trabaja todo el día, “conduzco de siete de la mañana a ocho de la noche, de lunes a lunes, ahorita no hay descansos y no hay ratos libres para disfrutar”.

Para concluir la entrevista y amable charla, que culminó a las puertas de esta casa editora, Olga dijo, “actualmente trabajo el taxi de mi papá y lo trabajo todo el día”, con respecto a las plataformas aseguró que “en el taxismo, el que le sabe le sabe, y siempre hay trabajo”.

