También en Interapas Xavier Nava abultó nómina

Al reunirse con diputados, el director del INTERAPAS Enrique Torres señaló que detectó a unos 200 empleados contratados por honorarios que no tienen el perfil que requiere el organismo operador, por lo que serán dados de baja para que su lugar sea ocupado por personal operativo que solucione problemas”.

“Un organismo operador debe tener alrededor de tres empleados por cada mil tomas, en Interapas sí se tiene esa proporción, el problema es que hemos detectado que hay casi 200 empleados que no tienen el perfil que requiere el organismo operador, ¿qué quiere decir?, que el número total está bien, pero en lo específico, en la parte cualitativa, no corresponde".

Enrique Torres apuntó que la medida a tomar con esos trabajadores que no cumplen con el requisito de perfil, es que quedará concluida su relación laboral en el transcurso de esta semana.

Apuntó que “una de las razones por las que no damos un buen servicio, es porque no tenemos el personal adecuado para ello, entonces, eso es una de las muchas cosas que debemos de corregir en el Interapas.

El desempeño poco eficiente del Interapas, es derivado también a que arrastra una nómina obesa, integrada en su mayoría por personal administrativo, poco funcional para garantizar la gestión adecuada del agua.

En esa forma, es muy reducida la cantidad de trabajadores con perfil técnico, necesario para operar con eficiencia el abasto, distribución y saneamiento del agua, en el área metropolitana.

"Ya tenemos un número, suponemos que son 100 personas las que ocupan una plaza, pero que pudiésemos prescindir de ellas, no para no sustituirlas, ese no es el problema", afirmó Enrique Torres.