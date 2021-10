Potosinos pagan el agua más cara del país: José Luis Fernández

Las constantes fallas que se registran en el ducto de la presa El Realito que deja sin agua a los habitantes de 35 colonias, no pueden seguirse solucionando con el envío de pipas particulares porque eso, más el precio por metro cúbico que se le paga a la empresa operadora, hace que el agua en San Luis sea la más cara del país.

El Congreso del Estado se reunirá en breve con el director de la Comisión Estatal del Agua y con el del INTERAPAS para ver este tema y “todo está sobre la mesa, cualquier posibilidad de solución se puede tomar, porque vamos a actuar pensando en el beneficio de los potosinos y evitar que este problema prevalezca”, señaló el diputado José Luis Fernández Martínez.

En su momento, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro le apostaron a la estabilidad en el suministro del agua potable, “pero hemos visto que funciona poco y cuesta mucho dinero a los potosinos de todo el estado porque el Gobierno Estatal tiene una contraprestación que paga por la infraestructura y el INTERAPAS paga el agua más cara cada que se les ocurre dejar sin el servicio al menos a 35 colonias”.

El diputado dijo que “hemos sido enterados de que el organismo habilitará algunos pozos para hacer frente a esta nueva falla en el ducto de El Realito e incluso algunas pipas, lo cual solamente viene a confirmar que, contrario a lo que se dice, en realidad el agua en San Luis es la más cara de todo el país”.

Ante este escenario no estaría justificado en estos momento un incremento en las tarifas del próximo año, porque la gente no se merece que se le cobre más por algo que no recibe, al contrario, lo que se debe hacer es promover un programa de borrón y cuenta nueva que en su momento podría reglamentarse.