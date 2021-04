Suben ventas y desdeñan medidas en los Tianguis; hay preocupación

Con la relajación de las medidas sanitarias, ante la baja en contagios y muertes provocadas por el Covid 19, tianguis y mercados ambulantes de diversas colonias de la Capital, han aumentado la afluencia de sus visitantes y compradores, que de manera positiva han reavivado la economía de estos espacios mercantiles. Sin embargo, muchos comerciantes denuncian que la sana distancia y el uso de cubrebocas para muchos ha pasado a segundo plano, y la clientela asiste sin ninguna norma de protección.

Así lo manifestaron comerciantes del tianguis de San Juan de Guadalupe, El Rastro y Tianguis Popular Ruta 6, quienes además hicieron hincapié en que de ser necesario, como al inicio de la pandemia, volverán a aplicar filtros para el paso de las personas y la atención de las mismas.

“Estas últimas semanas en las que nos hemos mantenido en semáforo amarillo, han sido muy beneficiosas para nosotros los comerciantes, puesto que ha incrementado mucho la cantidad de clientela. Las ventas ya habían bajado a más de un 50%, hoy vendemos casi la totalidad de nuestra mercancía”

“Lo único que nos preocupa es que la gente que nos visita, no atiende los lineamientos de sanidad. Traen cubrebocas pero no lo tienen puesto, o bien acuden sin él. También por más que indiquemos que mantengan la distancia, se aglomeran en ciertos puntos por la gran cantidad de personas. Y ni siquiera podemos exigirles, porque se enojan y se van. Hacemos un llamado a que se cuiden porque así nos cuidamos todos”, refirió la señora María Josefina Torres, quien se dedica a vender mercancía de reuso en la avenida B. Anaya sobre el mercado de El Rastro.

Donde también se pudo notar, que los típicos carteles o anuncios que solicitaban el adecuado uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, ya no se encuentran a la vista en estos espacios mercantiles.

Por otro lado, hay espacios que sí se han apegado formalmente a las normativas de la Secretaría de Salud , sin embargo, aunque existan aún hay personas que se niegan a seguirlas.

“Desde hace semanas mucha clientela ha ignorado nuestro filtro sanitario, que incluye un lavamanos y gel antibacterial para que la clientela lo usara. Hemos tratado de mantener las medidas sanitarias para el cuidado de la salud de todos, pero con el incremento de clientela en ocasiones esto nos es imposible. Nuestra única manera de protegernos es el uso de cubrebocas, y muchos ni lo usan”.

“Con lo de semáforo amarillo ya ingresan familias completas, antes sólo se permitía la entrada a una persona, y ahora al haber tanta gente nos da un poco de miedo que no se cuiden. Agradecemos a aquellas personas que atienden al pie de la letra las indicaciones de sanidad, y a las que han venido con mayor constancia debido a la baja de contagios, pues nos han permitido incrementar las ventas. No obstante, queremos que sepan que no debemos bajar la guardia, que estamos en un momento crítico de salud (aunque no haya tantos contagios) y que debemos protegernos”, así lo indicó Rosaura Martínez, comerciante de antojitos mexicanos en el tianguis Ruta 6, perteneciente a la colonia Valle Dorado.

También se pudo notar que en el tianguis de San Juan de Guadalupe, los filtros sanitarios son inexistentes, son pocas las personas que acuden con cubrebocas y la clientela ha aumentado notoriamente.

“Pues, las cosas siguen igual, la gente se empezó a cuidar sólo cuando aumentaron los contagios y muchos dejaron de instalarse. Ahora con el semáforo amarillo la clientela subió, así como nuestra entrada económica, pero bajaron la guardia en cuanto al autocuidado. Yo veo que a mucha gente ya no le importa y son los adultos mayores quienes más se niegan a protegerse”.

“Nosotros usamos cubrebocas porque así lo demanda la ley en San Luis, pero hay clientes que eso no les importa, vienen como si nada. Pero hay que aguantar y uno cuidarse, no queremos que bajen las ventas, porque gracias a Dios nos ha ido muy bien, después de todo un año de pandemia que nos dejó casi en la calle. Con la vacunación más personas se atrevieron a salir y esta última semana tuvimos muchas más ventas afortunadamente. Queremos que así continúe, pero que se sigan cuidando porque nos da miedo contagiarnos y volver al semáforo rojo, que atiendan las medidas de protección”, señaló don Arturo Gámez, vendedor de frutas y verduras en la zona noreste del tianguis ubicado frente al templo de San Juan de Guadalupe.

