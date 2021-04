Maestros felices por su cercana vacunación

Después de que el gobierno de México presentara el calendario de vacunación contra el Covid-19 para el personal educativo en general del país, maestros de la entidad potosina manifiestan que para algunos ya comenzó la recopilación de datos de plantillas docentes para conformar los padrones de instituciones educativas, mismas que ya preparan los requisitos para presentarse a su futura inmunización.

Tal es el caso de la maestra Jessica Sori, quien es maestra de educación básica y media superior en una escuela privada de la Capital, quien refirió que “Mi colegio está incorporado tanto al SEER como a la UASLP y en ambos ya nos pidieron nuestro RFC para registrarnos para la vacunación. Me siento emocionada por la seguridad que trae el estar vacunada y que no sea tan lejano el regreso a las aulas, pero un tanto nerviosa por la vacuna que se supone nos pondrán y que no hay tanta información sobre ella”.

También así lo pronunció el maestro de nivel superior Saúl Estrada, “A mi como por marzo nos comentaron que realizáramos una carta autorizando que se nos permitiera vacunar, posteriormente se llevó a la SEGE, (bueno eso nos dijeron), así que en teoría ellos tienen una relación del personal docente y personas que laboran en las instituciones, como administrativos y mantenimiento”.

“Tengo sentimientos encontrados, por una parte me gustaría volver a clases presenciales con mis alumnos, pero por la otra, me siento un poco mal ya que muchos amigos, familiares y compañeros se infectaron y fallecieron, ¿creo que otras personas merecen ser vacunadas? Yo creo que si”.

Del mismo modo el maestro e investigador en Historia, Cristhian Martínez, docente en dos universidades particulares, remarcó que sólo les enviaron una ficha de inscripción (desde marzo). “Además no ha habido más información sobre fechas de aplicación y logística. De hecho, a mi jefa directa no le avisaron, desconocía el proceso que venía desde el corporativo. Sigo preguntando, puesto y que afortunadamente, soy el único de mi familia que no está vacunado, los demás ya cuentan con una o las dos dosis. Estoy a la espera”.

Por otro lado, para la maestra Ana Luisa Rodríguez, docente de nivel básico en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la situación ha sido completamente distinta. Docente perteneciente al sistema público de educación, declaró que por ahora ninguna autoridad perteneciente a la Secretaría de Salud Pública, ni a la Secretaría de Educación Pública se ha acercado a informarle a ella o a cualquier otro compañero/a de su gremio acerca del proceso de inscripción para acceder a la vacunación antiCovid-19. “No hemos tenido noticias, no tenemos el dato”, apuntó.

Por último el maestro de educación media superior Adir Ramírez, recalcó que “A pesar que el Presidente de la República ya mencionó algunas fechas tentativas para la vacunación de maestros, en las escuelas (privadas y públicas) donde yo laboro no se ha dicho nada acerca del padrón para que nos contemplen en el proceso de inmunización. ¿Me gustaría que me vacunaran? Si, pero urge vacunar primero a los médicos y enfermeras de hospitales privados y sobre todo la población vulnerable”.

Hasta el momento según señalan las fuentes oficiales, se sabe que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) ya hizo partícipe a la SEP, de un padrón que incluye a un total de 71 mil 755 docentes de la educación básica, media superior, y superior, pertenecientes a instituciones educativas tanto públicas, como privadas para programar las brigadas de vacunación, en el mes de mayo.

