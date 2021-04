No se prevé nueva ola de contagios en Zona Industrial: UUZI

Hasta el momento no se prevé que pueda registrarse una nueva ola de contagios en Zona Industrial, pues las empresas están monitoreando y aplicando pruebas rápidas al personal que está regresando de sus vacaciones de Semana Santa y Pascua, y por ahora no se ha tenido un repunte en los contagios.

Afirmó el presidente de la Unión de la Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien destacó que las acciones y protocolos que han implementado en la zona fabril han contribuido bastante en el control del Covid-19 dentro de los espacios de trabajo.

Para empezar, señaló, las empresas ya no tienen personal que forme parte del grupo de riesgo, lo cual ayuda a disminuir la probabilidad de contagios; además que cada una está funcionando como si fuera un centro de monitoreo, hay médicos que todos los días revisan a los trabajadores y llevan un historial médico de todos ellos, por lo que, si alguien llega a ser sospechoso a Covid-19, inmediatamente se le manda a hacer la prueba y se toman las medidas necesarias.

“Varias empresas ya están aplicando pruebas rápidas a sus trabajadores, de acuerdo a sus requerimientos de salud y organización, cada quien adaptó esas circunstancias dependiendo si salieron o no salieron de vacaciones; hemos tenido muy buena respuesta, sobre todo en el número de contagios. No hay temor de una nueva ola de contagios, pues no se ha detectado ningún incremento en los contagios, como el que se dio a principios del año tras las fiestas decembrinas”, expresó.

El empresario manifestó que prueba de que hay un control, es que, desde que inició la pandemia a la fecha sólo ha habido 8 lamentables decesos de trabajadores, quienes tenían otros padecimientos como diabetes u obesidad, y que van acumulados alrededor de 3 mil 650 contagios en total.

Indicó que las tasas de contagios y de defunciones no han sido alarmantes, por ende eso no ha repercutido en la productividad de las empresas, incluso se registraron más casos de embarazos que de Covid-19 durante esta pandemia.

